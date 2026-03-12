Qué es el glaucoma y por qué es tan importante hacerse un control oftalmológico

Las principales entidades médicas de Argentina organizan este viernes 13 una jornada nacional de exámenes gratuitos en más de 130 instituciones del país para facilitar el acceso al control oftalmológico. La caída de las consultas preventivas en la pandemia causó un pico de casos graves con ceguera irreversible. Los especialistas exigen revisiones anuales para el diagnóstico oportuno.

El origen del glaucoma y la importancia de los controles oftalmológicos

La afección surge por una alteración o un bloqueo del drenaje del humor acuoso, un líquido transparente nutre al ojo, cuya acumulación eleva la presión intraocular y daña el nervio óptico.

El Consejo Argentino de Oftalmología define a la enfermedad como un “ladrón sigiloso de la visión”, ya que la lesión avanza sin señales tempranas y los pacientes ven borroso o tienen dificultad para enfocar incluso con los anteojos de corrección puestos. La pérdida de visión periférica aparece en etapas avanzadas con o sin dolor ocular, es por ello que la detección temprana frena la evolución del daño visual y evita llegar a la ceguera.

Resulta indispensable realizar controles oftalmológicos para prevenir futuras cegueras Gonzalo Colini

Los factores de riesgo y las señales de alerta

Gabriel Bercovich, vicepresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma, señala la necesidad de los exámenes anuales a partir de los 40 años a través de un comunicado oficial. “El problema es que, generalmente, no da síntomas, no duele y no da señales tempranas, por lo que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico cuando ya el daño es irreversible”, advierte el médico.

El riesgo crece a esa edad o antes ante la presencia de familiares directos con la patología. Otros desencadenantes incluyen la presión intraocular elevada, la miopía, la hipermetropía alta y el uso de corticoides. La diabetes mal controlada representa la comorbilidad más grave en la progresión del cuadro clínico.

La medición de la presión intraocular detecta patologías silenciosas a tiempo y evita la pérdida irreversible de la visión AGAF - AGAF

María Angélica Moussalli, médica de planta del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano, alerta sobre el uso de anteojos pregraduados de venta masiva sin receta. “El glaucoma es una enfermedad silenciosa que se detecta en el consultorio del oftalmólogo. La gente con presbicia (dificultad para ver de cerca) o con visión borrosa se compra anteojos en la esquina para corregirlo. Pero si esas personas no van al oftalmólogo, no pueden saber si tienen otro problema”, explica Moussalli.

El impacto de la desinformación en los diagnósticos

La falta de asistencia médica regular causó un pico de casos en el país. La patología afecta a un porcentaje de entre el 3% y el 4% de los argentinos, un crecimiento que Moussalli nota pospandemia, ya que las personas priorizaron el trabajo y postergaron la atención médica. El equipo de la especialista atiende a 100 pacientes diarios de lunes a viernes. “¡Son más de mil pacientes por mes! Es un número muy alto”, detalla la profesional.

Los relevamientos recientes de las entidades oftalmológicas muestran un alto nivel de desconocimiento. El 50% de los adultos argentinos ignora los detalles de la afección. Una proporción similar nunca midió su presión ocular en los últimos cinco años a pesar del contacto frecuente con el sistema de salud.

La medición de la presión intraocular detecta patologías silenciosas a tiempo Shutterstock

Los mayores de 65 años asisten con mayor asiduidad a los consultorios, mientras que los pacientes de entre 40 y 60 años llegan al primer examen con un compromiso visual severo por motivos de tiempo o falta de cobertura. “Hay conductores que manejan con visión túnel (se achica lo que uno ve de afuera hacia adentro) porque la evaluación para renovar el registro no detecta glaucoma y no terminan de ser conscientes de su limitación”, grafica la médica.

La campaña nacional de prevención y los tratamientos

La Semana Mundial de concientización sobre esta patología arrancó el domingo pasado, donde más de 130 instituciones públicas y privadas ofrecen controles oculares abiertos a la población general este viernes 13. La atención médica gratuita omite el requisito de turno previo o cobertura de salud.

La 26° campaña nacional de detección cuenta con la coordinación del Consejo Argentino de Oftalmología, la Asociación Argentina de Glaucoma y la Fundación para la Investigación del Glaucoma. Los profesionales toman la presión ocular, observan el nervio óptico y brindan información sobre los resultados.

Especialistas recomiendan chequeos preventivos anuales a partir de los 40 años Gentileza Hospital Italiano

El Hospital Italiano participa de la jornada en sus sedes del barrio porteño de Almagro y de la localidad bonaerense de San Justo. Los especialistas reciben a los pacientes por orden de llegada entre las 9 y las 16 horas.

El seguimiento médico requiere una frecuencia de una o dos veces al año tras el diagnóstico de forma vitalicia. “El tratamiento y la supervisión regular permiten mantener una buena calidad de vida y evitar la progresión hacia la ceguera”, concluyen desde la Asociación Argentina de Glaucoma.

