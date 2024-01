escuchar

Las redes sociales cambiaron nuestras vidas. Más allá de crear nuevas posibilidades de interacción y propiciar la democratización de la información, también tienen varios efectos negativos como la desconexión, la despersonalización y la adicción.

En esta oportunidad, OSDE nos invita a pensar cómo usamos este instrumento y prestar atención a los efectos que nos producen, para que sin demonizarlas, cuidemos nuestra salud mental.

El punto de partida es la sensación de desconexión que generan las redes sociales. Este fenómeno se da porque a veces, en lugar de fortalecer las relaciones reales, se crea una dependencia excesiva de la interacción digital, que lleva a una desconexión emocional y física con la realidad inmediata. También algunas personas pueden sentirse aisladas, compararse constantemente con otros y experimentar una disminución en las habilidades para la comunicación cara a cara.

Otro punto sobre el que profundiza el psiquiatra, Jorge Garramuño, es el impacto de la sobreabundancia de contenidos.

En un principio internet democratizó el acceso a la información dándoles a los usuarios la posibilidad de conocer diversas perspectivas, noticias e ideas. Sin embargo, la sobreabundancia de contenidos puede resultar abrumador y dificultar la discriminación entre lo que es falso y lo real.

A su vez, generan dispersión, pérdida de concentración y la dificultad para distinguir la veracidad de lo que se encuentra en línea. Favoreciendo la ansiedad, el estrés e incluso la adicción debido a la necesidad constante de estar al tanto de todo lo que se comparte.

Trabajar con las redes sociales

Al utilizar las redes sociales como su principal herramienta de trabajo, Emily Lucius cuenta que “le cuesta separar el disfrute del trabajo”. Pero más allá de eso, valora que “hay contenidos muy entretenidos, mucha creatividad y está buenísimo que haya un abanico de personalidades y de temáticas”. El especialista valida el disfrute que pueden producir, pero insta a estar alertas sobre “la dimensión narcótica” de scrollear, que se presenta cuando el usuario no puede dejar de usar las plataformas a pesar de que no está experimentando ningún placer.

La influencer es consciente de que como comunicadora todo lo que comparte provoca un efecto en el otro. “Yo antes de subir una historia, un contenido o lo que sea lo pienso muchas veces porque soy muy responsable y sé que cada palabra puede impactar a mi comunidad de diferentes maneras, entonces hay que tener mucho cuidado porque no sabes quién está viendo la historia”, explica. “Eso es valioso porque la palabra ha ido perdiendo valor y las redes han contribuido en eso”, comenta Garramuño.

Cultura de la cancelación

La cultura de la cancelación es un fenómeno social característico de los tiempos que corren que ha tomado aún más fuerza con el auge de las plataformas sociales, donde las opiniones y acciones pueden difundirse de manera instantánea.

El año pasado, Emily Lucius fue parte de un reality show por el que tuvo que pagar el precio de la cancelación. Sucede que de acuerdo a la influencer, la edición del programa la posicionó como “una villana” que nunca existió. Al volver a tomar contacto con la realidad, descubrió que la atacaban masivamente por cosas que nunca habían sucedido como las transmitieron.

En un principio, el hostigamiento consistía en comentarios agresivos a través de las redes sociales, sin embargo escaló al punto de que su familia llegó a recibir amenazas de muerte. “Yo estaba completamente cancelada”, resume. Y pasa a detallar lo que vivió: “estuve tres meses en cama, con mucha depresión, con ganas de no hacer nada, de no comer, no tenía ganas ni de vivir”.

Sin embargo, resalta que el acompañamiento médico, la contención familiar y de sus amigos y el apoyo de su verdadera comunidad de seguidores fueron cruciales para hacerla salir adelante.

Si bien la cancelación surgió como una forma de responsabilizar a los individuos o las entidades por su comportamiento, devino en este tipo de linchamientos públicos que dificultan el diálogo constructivo y la posibilidad de redención, generando un ambiente de autocensura.

“Es una manera de protestar ante una situación que termina convirtiéndonos en algo muy parecido en eso que perseguimos o condenamos”, resume el psiquiatra. Y agrega: “las redes sociales reforzaron el fenómeno porque hay mucha impunidad”.

Los efectos nocivos

“El mayor daño que puede hacer la tecnología es cuando no estamos preparados para usarla” señala Jorge Garramuño. En concreto, habla de que no hay que permitir el acceso a la tecnología en la temprana infancia porque afecta la relación y el contacto con el otro, así como el desarrollo de la imaginación que propicia el juego.

Sus efectos sobre la salud mental van suelen ser la ansiedad, depresión o baja autoestima. También es común que los usuarios desarrollen un comportamiento adictivos. Esto sucede porque “tienen un funcionamiento que estimula la permanencia” sostiene, cierra Garramuño. Por último, propician una percepción distorsionada de la realidad, afectando la imagen corporal.

Por todo esto es fundamental encontrar un equilibrio en su uso para minimizar estos impactos en la vida cotidiana.

