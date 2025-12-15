“Salvá tu piel”: cómo participar de la campaña que busca alcanzar a 32 millones de personas para prevenir el cáncer de piel

Más de 1.700 casos nuevos de melanoma se registran cada año en la Argentina*. Es el tipo de cáncer de piel más agresivo, por lo que reforzar la prevención y el diagnóstico temprano resulta clave.

Por eso La Roche-Posay sostiene desde hace más de una década la campaña Salvá Tu Piel: una iniciativa integral para el chequeo gratuito de lunares que promueve el diagnóstico precoz, la consulta dermatológica anual y el uso diario de protector solar.

La 13ª edición arrancó el 1 de septiembre, y finaliza el 31 de enero de 2026. Las metas resultan ambiciosas: se propone realizar chequeos a más de 15.000 personas de manera presencial con dermatólogos.

La marca promueve además el uso de la app SkinVision, que compara fotos de lunares con una base de datos para identificar posibles anomalías e incentivar la consulta con un dermatólogo. Además, el eje educativo de la campaña busca llegar a 32 millones de personas a través de medios y redes sociales.

El camión equipado con tres consultorios, en este caso en La Plata. RaMA

Salvá tu piel: el alcance

La campaña Salvá Tu Piel cuenta con la colaboración de profesionales médicos que examinan y evalúan los lunares en el camión equipado con tres consultorios, en 36 sedes de LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer), principales farmacias del país y centros de salud públicos. El camión ya visitó Rosario, Santa Fe Capital, Corrientes, Salta, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena (Tucumán), San Fernando del Valle de Catamarca, Mendoza, distintas localidad de CABA y AMBA.

Salvá tu piel atraviesa 16 provincias y cubre más de 79 localidades y barrios en todo el país, incluyendo CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Catamarca, La Pampa, Santiago del Estero, San Juan y San Luis.

El enfoque educativo del programa se basa en tres premisas: visitar al dermatólogo como mínimo una vez al año; usar el método de detección de lunares "ABCDE" y aplicar protector solar todos los días del año. RaMA

Desde su lanzamiento en septiembre, ya se atendió a más de 10.000 personas en el camión móvil, sedes de LALCEC, farmacias y centros de atención pública. En enero, el camión móvil de tres consultorios estará en Pinamar, Mar del Plata y Miramar para continuar los chequeos.

Además de la evaluación dermatológica, los especialistas brindan recomendaciones sobre cuidado solar, dado que más del 80% de los cánceres de piel se relacionan con los rayos UV**. Los hábitos de protección adecuados pueden reducir significativamente el riesgo***.

Uno de los ejes del programa es su enfoque educativo masivo, basado en tres premisas:

Visitar al dermatólogo una vez al año.

Usar el método de autochequeo “ABCDE” (Asimetría, Borde irregular, Color disparejo, Diámetro y Evolución).

Aplicar protector solar todos los días del año.

“Que más personas accedan a un chequeo anual gratuito”

“Durante los últimos 13 años realizamos más de 67 mil chequeos gratuitos con dermatólogos, cifra que nos impulsa a seguir con nuestra misión de brindar acceso a la dermatología a lo largo y ancho del país, incluso en lugares donde esta especialidad es poco frecuente” sostuvo María Paz Sammartino, directora general de la División L’Oréal Belleza Dermatológica.

“Sabemos que queda todavía mucho trabajo. Son más de 1.700 casos de melanoma* los que se descubren en Argentina por año. Por eso nuestro objetivo es ampliar el alcance de esta campaña para que más personas accedan a un chequeo anual gratuito de lunares con dermatólogos, y poder prevenir o detectar el cáncer de piel a tiempo”, concluyó la vocera.

Durante los últimos 13 años La Roche-Posay realizó más de 67 mil chequeos gratuitos con dermatólogos. RaMA

Así fue el corte de cinta

El 4 de septiembre se llevó a cabo frente al Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires el corte de cinta, junto con representantes de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y Consultorio Móvil.

Ese hito marcó el inicio del recorrido, en un evento del que participaron también médicos dermatólogos e influencers que durante toda la campaña estarán incentivando a la población a revisar sus lunares y prevenir así el cáncer de piel.

Formación para multiplicar el impacto

Como pilar fundamental en la prevención del cáncer de piel La Roche-Posay realizó dos capacitaciones en dermatoscopia a cargo del profesor Horacio Cabo, a la que asistieron más de 230 dermatólogos de manera presencial y virtual.

La dermatoscopia es una técnica no invasiva que permite examinar lesiones cutáneas con gran precisión, algo fundamental para la detección temprana de melanomas y otros cánceres de piel.

Sol + actividad física: una combinación que exige cuidados especiales

Como la protección solar es particularmente importante para las actividades al aire libre, la marca organizó también una serie de acciones especiales vinculadas con el mundo del deporte.

En la Expo Running 2025 más 60 personas realizaron un chequeo gratuito. Y lo mismo sucedió en la maratón de 21km de Buenos Aires, donde La Roche-Posay acercó su camión de tres consultorios y 80 personas pudieron acceder a un chequeo gratuito.

Cómo participar

En este link laroche-posay.com.ar/salvatupiel está disponible el contenido educativo de la campaña. Además, en el WhatsApp +54 9 11 2808-0394 se están comunicando –y actualizando cada mes– todos los puntos de chequeos gratuitos con dermatólogos.

________________________________________________________

