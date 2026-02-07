Una cirujana revela cuáles son los tres procedimientos médicos comunes que jamás recomendaría

La doctora Erin Nance, una cirujana ortopédica reconocida en Nueva York, se convirtió en el centro de atención en TikTok tras compartir tres procedimientos médicos que, según su experiencia personal, nunca recomendaría debido a sus serias complicaciones.

1. Cirugía ocular Lasik

El primero de estos procedimientos es la cirugía ocular Lasik, ampliamente conocida por corregir problemas de visión. Aunque obtuvo resultados exitosos en términos de visión perfecta, la especialista enfrenta consecuencias inesperadas.

“Nunca había tenido dolor en los ojos antes y ahora tengo dolor en los ojos a diario, por eso personalmente no lo recomendaría”, explicó.

Este malestar constante se relaciona con la sequedad ocular, un efecto adverso frecuente que puede prolongarse durante meses o incluso años después de la operación.

2. Uso de bimatoprost para alargar pestañas

Otro tratamiento que la doctora Nance lamenta haber probado es el uso de bimatoprost para alargar las pestañas. Aunque en un principio consiguió pestañas más largas y voluminosas, notó cambios negativos en su rostro con el tiempo.

“Lo que no sabía es que uno de los efectos secundarios es algo llamado atrofia de la grasa periorbitaria o pérdida de grasa”, señaló. Este fenómeno, que reduce el tejido graso debajo de los ojos, provocó un aspecto más envejecido y ojos hundidos en su caso.

Uno de los efectos secundarios del bimatoprost para alargar pestañas es algo llamado atrofia de la grasa periorbitaria o pérdida de grasa GETTY IMAGES

3. Eliminación prematura de retenedores dentales permanentes

El último procedimiento del que se arrepiente tiene que ver con sus dientes. Años después de someterse a un tratamiento de ortodoncia en su juventud, decidió retirarse los retenedores permanentes por razones estéticas. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias que no anticipó: sus dientes volvieron a desalinearse, revirtiendo los beneficios del tratamiento.

“Ahora, en cada video que tengo que volver a ver en TikTok, veo cómo mis dientes han vuelto a estar exactamente como estaban antes de tener brackets”, confesó. “No sabía que mis dientes volverían a moverse si me quitaba el retenedor permanente, así que esa es la tercera cosa que nunca haría”.

Reacciones de la comunidad y casos similares

El relato de la cirujana no pasó desapercibido, acumulando miles de comentarios y reacciones en la plataforma. Muchos usuarios aprovecharon para compartir sus propias experiencias con procedimientos médicos.

“Nunca volvería a colocarme un DIU sin sedación o analgésicos. Sentí menos dolor después de la cirugía de extirpación de endometriosis. ¡Necesitamos algo mejor para la salud de las mujeres!”, expresó una usuaria en los comentarios.

Otro internauta, que se identificó como personal médico, opinó: “¡Operación de juanetes! Nunca me la he hecho, pero todos los pacientes que he visto después dicen que se hicieron la cirugía para mejorar la estética y lo que consiguieron fue un dolor de pies diario”.