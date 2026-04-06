Una neurocientífica revela: “El reguetón activa más zonas del cerebro que la música clásica”

El debate sobre la calidad musical del reguetón ha dado un giro inesperado, pasando de las discusiones en redes sociales a los laboratorios de neurociencia.

Aunque para muchos este género sea sinónimo de letras polémicas o ritmos repetitivos, la ciencia ha empezado a revelar que su impacto en la materia gris es mucho más profundo y complejo de lo que se creía.

Manuela del Caño Espinel, neurocientífica y profesora del Área de Música de la Universidad de Burgos, ha puesto sobre la mesa una realidad que rompe prejuicios: el reguetón es el estilo musical que más partes del cerebro logra encender simultáneamente.

Durante una charla académica, la experta analizó cómo esta música, a menudo subestimada frente a la complejidad de genios como Bach, tiene una relación especial con la forma en que el cerebro humano ha evolucionado.

La sorpresa para los investigadores llegó al observar los resultados de pruebas de diagnóstico avanzadas. Según explicó Del Caño, los estudios científicos utilizaron resonancias magnéticas para monitorear la actividad cerebral de personas mientras escuchaban diversos géneros.

El reguetón es el estilo musical que más partes del cerebro logra encender simultáneamente Istock

Para asombro del equipo, el reguetón mostró una capacidad de activación superior a otras formas de expresión sonora.

“Los científicos cogimos a personas, les pusimos en una resonancia magnética, les pusimos distintos tipos de música, y nos sorprendió que el reguetón es la música que más partes del cerebro activa”, señaló Manuela del Caño Espinel en una conferencia universitaria, según registró el portal especializado Ecoticias.

La clave de este fenómeno parece residir en una función biológica fundamental: la predicción. El cerebro humano está diseñado para intentar adivinar qué sucederá a continuación, una habilidad que le permite prepararse para el entorno.

Mientras que en una sonata de Bach el ritmo y las tonalidades cambian de forma constante e impredecible, el reguetón ofrece una estructura que el cerebro puede procesar y anticipar con facilidad.

El cerebro frente a Bach y el reguetón

La comparación entre la música clásica y el género urbano revela contrastes pedagógicos sobre cómo el sistema nervioso procesa la información sonora. La experta advierte que, aunque la complejidad de la música clásica es innegable, a veces esa misma sofisticación puede generar una desconexión en el oyente promedio.

Las principales diferencias analizadas por la neurociencia entre estos estilos son:

El reguetón permite que el cerebro prediga lo que viene después, facilitando la preparación neuronal.

En la música clásica de autores como Bach, el ritmo cambia totalmente y las tonalidades saltan del mayor al menor de forma imprevista.

La estructura del reguetón activa regiones motoras y auditivas de manera más extendida.

Cuando el cerebro siente que es imposible predecir la secuencia musical, tiende a desconectarse.

La simplicidad rítmica del género urbano funciona como un estímulo constante que mantiene al cerebro en alerta.

Del Caño es enfática al separar el valor técnico de la composición de su efecto biológico. “La letra no la voy a defender de ninguna manera, pero la música sí”, aclaró la profesora, subrayando que su defensa se basa estrictamente en la reacción fisiológica y no en el contenido lírico.

La estructura del reguetón activa regiones motoras y auditivas de manera más extendida shutterstock - Shutterstock

Al final, lo que la neurociencia sugiere es que la música no necesita ser armónicamente inalcanzable para ser “buena” para el cerebro en términos de activación.

La capacidad del reguetón para generar una respuesta motora casi inmediata y mantener diversas áreas neuronales encendidas lo convierte en un objeto de estudio fascinante, demostrando que, a veces, lo que parece más simple es lo que logra conectar con las estructuras más primitivas y eficientes de nuestra mente.