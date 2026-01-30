Los hábitos que hay que cambiar para mantener el cerebro diez años más joven, según Harvard

La memoria no depende solo de la edad. Existen una serie de acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana que afectan directamente al cerebro y, con el tiempo, pueden dificultar la retención de información y la claridad mental. Determinados comportamientos, al repetirse a diario, pueden acelerar el desgaste cognitivo antes de lo esperado.

La memoria, la concentración, el estado de ánimo y otras funciones cognitivas pueden potenciarse con la inclusión de ciertos alimentos en la dieta (Foto: Pixabay)

Desde la Universidad de Harvard, especialistas difundieron diferentes tendencias que en la vida diaria tienen un impacto negativo en la memoria y, por lo tanto, recomendaron cambios que conviene adoptar para cuidar la mente. La recomendación partió de un análisis de patrones de vida y su relación con la función cognitiva, en el que se destacaron siete hábitos que vale la pena revisar a cualquier edad.

Siete hábitos a modificar para preservar la memoria

1. Pensamientos negativos constantes

Las ideas negativas tienen severas consecuencias en nuestra vida general, ya que pueden intensificar el estrés, disminuir la motivación y perjudicar el estado de ánimo. Cambiar los pensamientos intrusivos por afirmaciones positivas, favorecen la perspectiva de las situaciones que vivimos en el día a día.

2. Permanecer en ambientes sin luz natural

Pasar demasiado tiempo en ambientes cerrados u oscuros durante un largo período de tiempo altera la producción de sustancias esenciales como la serotonina, que regula el ánimo, el apetito y la calidad del sueño. Por ello, los expertos sugieren dedicar tiempo al aire libre, realizar actividad física e interactuar con nuestro entorno.

Salón en planta baja y con luz natural. XAVIER MARTIN

3. Consumir cafeína en exceso

Consumir más cafeína de lo recomendado puede generar desequilibrios en la energía y la concentración. La cafeína se encuentra no solo en el café, sino en otras bebidas que consumimos a diario como el té o el mate, y su exceso puede alterar el descanso nocturno, favorecer la ansiedad o afectar el equilibrio general.

4. Uso de pantallas al despertar o antes de dormir

La luz emitida por dispositivos móviles, televisores y computadoras altera los ritmos naturales del cuerpo y puede interferir con la conciliación del sueño. Para sostener el patrón de descanso recomendable, especialistas recomiendan no utilizar los dispositivos digitales a la mañana y antes de irse a dormir.

Se recomienda evitar el uso de las pantallas antes de dormir para poder conciliar el sueño

5. Escuchar música muy alta

Mantener protegido el sistema auditivo es vital para no dañar de forma permanente los órganos y tejidos de esa área, ya que eso interpela directamente en la forma en que el cerebro procesa el sonido y la memoria auditiva.

6. Falta de descanso adecuado

Es fundamental respetar las ocho horas de sueño que recomiendan los expertos para consolidar los recuerdos y mantener la mente alerta. Estudios médicos sostienen que respetar un ciclo de descanso apropiado reduce la probabilidad de dañar el sistema cardiovascular, facilita el procesamiento de información y sostiene la memoria a largo plazo.

Dormir fresco puede tener consecuencias en el corto, mediano y largo plazo

7. Aislamiento social prolongado

Es importante no aislarse y mantener el contacto con el entorno, para evitar la posible aparición de un trastorno mental como la depresión o la angustia crónica. Los expertos recomiendan mantener los vínculos, realizar actividad física y compartir experiencias con amigos o familiares para mejorar el ánimo y la manera en que transitamos las situaciones de la vida cotidiana.

Además, investigaciones publicadas por Harvard Health detallan que un estilo de vida que incorpora actividad física, alimentación rica en nutrientes y estimulación intelectual puede reducir la velocidad de deterioro de la memoria, incluso en personas con predisposición genética a enfermedades neurodegenerativas.