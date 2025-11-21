Cómo funciona el mecanismo que hace que el cerebro ‘se desconecte’ unos segundos cuando estás sin dormir

Cuando una persona se queda sin dormir una noche, no solo se levanta cansada, sino que la forma en la que funciona el cerebro cambia. Así lo explicó un nuevo estudio publicado en ‘Nature Neuroscience’, el cual reveló que, tras la privación de sueño, este órgano entra por momentos en un modo de “mantenimiento interno”, incluso estando despierto. Durante esos pequeños lapsos de distracción, el cerebro libera una ola de líquido cefalorraquídeo (LCR). Este fluido ayuda a eliminar desechos y a mantener limpio el sistema nervioso.

Esta investigación estuvo a cargo de un equipo de la Universidad de Boston y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los investigadores descubrieron que los pulsos de limpieza comunes durante el sueño profundo también aparecen cuando una persona está despierta, pero agotada. El cerebro intenta realizar a la fuerza parte de su trabajo nocturno mientras la persona sigue activa. El principal problema de este “modo limpieza” es que el rendimiento mental comienza a desplomarse.

Los investigadores analizaron a 26 personas jóvenes en dos situaciones: una tras dormir bien y otra después de pasar toda la noche despiertas Getty Images

Los científicos observaron que, cuando esto ocurre, las personas tardan más en reaccionar o, incluso, dejan de responder a estímulos simples. Además, la mente parece desconectarse por unos segundos, como si este órgano decidiera priorizar su mantenimiento por encima de la atención.

En este estudio, los investigadores analizaron a 26 personas jóvenes en dos situaciones: una tras dormir bien y otra después de pasar toda la noche despiertas. Al día siguiente, cada voluntario se sometió a una serie de pruebas de atención dentro de un escáner de resonancia magnética mientras llevaban un gorro de EEG y sensores para medir la pupila, el pulso y la respiración.

Estos análisis permitieron observar, segundo a segundo, cómo reaccionaban el cerebro, los ojos y el cuerpo. Los fallos de atención coincidían con una onda de LCR que salía del cerebro y regresaba unos segundos después. Algo que les llamó la atención es que estos síntomas no aparecen en las personas que estaban descansadas.

Este estudio demostró que la falta de sueño desestabiliza el sistema de alerta de este órgano, que intenta compensar entrando, por breves momentos, en un estado fisiológico muy similar al del sueño.

El resultado de la falta de descanso es una disminución notable del rendimiento. Los científicos explicaron que el cerebro no puede posponer sus procesos de recuperación, por lo que recomiendan dormir las horas necesarias.

*Por Wendys Pitre Ariza