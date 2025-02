Cuidados, comida y salidas: las tendencias que marcan cada vez más las vidas de perros y gatos

Los bichos de la casa de pronto se transforman en reyes y ellos también acceden a prestaciones de bienestar. Comida sabor sushi o vegana, cuchas de diseño, colchones de autor, psicólogo mascotero, spa, residencias turísticas. Las saga cinematográfica La vida secreta de tus mascotas puso de manifiesto algo que los dueños de perros y gatos temían: la fiesta que se desarrolla cuando ellos se van. Más allá de la anécdota, la existencia de perros y gatos ha cambiado de modo extremo a lo largo de una década.

Aunque la tendencia viene siendo creciente desde fines de los 90, hoy luce sus mejores galas. Las marcas internacionales de moda comenzaron a marcar el mercado. Ralph Lauren desarrolló una línea de ropa para mascotas de alta gama, al igual que Prada, Fendi, Gucci, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Celine, Christian Louboutin y Miu Miu.

Según Bloomberg Intelligence la industria de las mascotas moverá 500 mil millones de dólares para 2030. El periódico británico The Guardian informó que se espera que el mercado mundial de ropa para mascotas alcance los 7000 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual del 5%. En tanto, hace un año Martha Stewart lanzó seis fórmulas alimenticias para perros, gatos y cachorros. Dolly Parton creó su línea de ropa a la que llamó Doggy Parton.

“Cada vez más personas ven a sus perros no solo como animales de compañía, sino como miembros vitales de la familia, con necesidades emocionales y físicas que merecen atención de calidad”, relata Thiago Ponce, CEO de Cooper, un marketplace diseñado para conectar a los tutores de perros con los mejores profesionales del país. “Creemos que este cambio refleja una sociedad más consciente del bienestar animal, donde la calidad de vida de las mascotas es una prioridad”.

Coincide con él Maximiliano Molignani, creador del Club del Can, que transformó el concepto de paseador, para darle un vuelo más profesional a una actividad popular, con un equipo de 18 especialistas, camionetas, y foco en el adiestramiento. “Por una cuestión de exceso de amor no siempre se sabe guiar al animal”, explica. “La idea es que lo guíen como a un hijo. Si un perro le ladra a un vecino, lo tengo que corregir. Así es como agregamos el servicio de adiestramiento en el momento en que el perro está con nosotros. Hacemos un reporte que permite armar un boletín del animal con sus mejoras”.

De hospedaje diario hasta servicios anuales, transporte en unidades equipadas y climatizadas, servicio de peluquería profesional, cocina que permite resolver una dieta casera, equipo profesional que puede controlar tratamientos y realizar chequeos de salud (análisis de sangre, consulta cardiológica, servicio de radiología), especialización en rehabilitación y fisioterapia, sitio especial para huéspedes gerontes o con discapacidad. No es un centro humano, es Petville Animal Resort. Nadia Pisa, su gerente operativa, explica que, además de la atención específica frente a postoperatorios o edad, tienen “huéspedes” todo el año. “Aquellos que por trabajo deciden traerlos a diario a pasar el día y que no queden solos en sus casas, otros a quienes les interesa que tengan recreación y socialización con amigos pares. Pero también es un lugar para momentos familiares especiales como la llegada de un bebé al hogar, un casamiento o reformas en la casa cuando el sitio puede convertirse en lugar peligroso”.

Servicios como hospedaje diario, transporte, servicios de peluquería, cocina específica, equipo profesional para cuidados de salud y especialización en rehabilitación están en alza PABLO PORCIUNCULA - AFP

Una vida nueva

“Esta tendencia atraviesa varias generaciones, pero cobra especial relevancia en millennials y con la generación Z”, cuenta Darío Maida Re, fundador y director de Alican, empresa argentina productora de alimento para mascotas. “Desde lo emocional, los perros y gatos entregan mucho afecto a sus humanos, son vínculos de apego muy fuertes y especiales. Incluso únicos. Esto se intensificó en pandemia, donde los perros y gatos pasaron a ser como hijos. Los vínculos cambian y la manera de convivir con ellos también y esto es una tendencia global”.

La gastronomía mascotera comenzó a ser un parámetro anclado en la salud. Pero la sofisticación amplió el espectro. De hecho, la empresa propone una diversidad que abarca desde alimentos con funcionalidades especiales como stress control para gatos a una línea gourmet, que va desde sushi hasta beef ragouts. Incluso existe una innovadora colección de recetas gourmet plant-based para perros.

La nota en la materia la dio Roma que fue el primer país en inaugurar un restaurante exclusivo para perros. “Fiuto” (olfato, en español) en el barrio de Ponte Milvio, ofrece “un menú gourmet”. Allí Luca Grammatico pasó de ser adiestrador a chef dog, y diseñó una propuesta con platos a base de pescado, pollo, carne o vegetales, incluso cuenta con bebidas como jugos naturales de manzana verde o sandía y agua embotellada.

“Una experiencia juntos”. Así define Maida Re a la gastronomía mascotera que se viene. “Aparece el concepto de gratificación, donde es clave el disfrute, tal como lo hacemos las personas cuando elegimos ir a tal o cual restaurante a probar algo especial. Por eso creamos la categoría de alimento ultra premium con recetas gourmet”. En ella ofrecen recetas para perros y gatos con ingredientes reales: “El pescado es pescado. Son combinaciones especiales de ingredientes que crean recetas selectas”.

La posibilidad de irse de viaje, es otro servicio que se ha popularizado. Aerolíneas para mascotas, es una empresa dedicada al traslado internacional de animales vivos. Daniel Robles, asesor de ventas corporativas, indica que se dedican “a garantizar que viajen cómodos y seguros, ya sea en un vuelo en cabina acompañada o de estilo carga viva, partiendo del retiro en el domicilio, pasando por todos los trámites de salud y permisos legales, hasta un servicio puerta a puerta de acuerdo a las condiciones que el destino proponga”.

En muchos países los animales están integrados socialmente y pueden acceder a sectores públicos o privados, desde entrar a un banco, aeropuertos, oficinas o shoppings Shutterstock

Fashionismo no es trivialidad

Tres diferentes estudios realizados por las universidades de Notre Dame, Penn State y Kentucky coinciden en que la moda condiciona el estado de ánimo en las personas. Una conclusión que pronto podría trasladarse a las mascotas. Los especialistas en cromoatología sugieren que es el color el elemento de la indumentaria de los amigos de cuatro patas que más puede impactar en ellos, fuera de lo meramente utilitario.

Eraldo Paulesu, catedrático de neurociencia cognitiva, lleva varios años trabajando en los correlatos neuronales entre el cerebro de los animales hogareños y el color. “Los gatos reconocen los tonos grisáceos, azules y amarillos-verdosos”, explica. “Sin embargo, tienen una visión dicromática, lo que significa que no pueden percibir colores cálidos como el rojo o el naranja”. En tanto, The Yellow Dog Project, promueve la creación de una señal clara y universal que advierta a desconocidos sobre el comportamiento y las necesidades de cada perro que va desde el rojo que indica precaución a morado que sugiere no alimentarlo.

Daniela Omoto es propietaria de Poroto’s La Boutique, donde se provee, entre otros artículos de moda canina, de una línea de cuchas y colchones que diseñaron en conjunto con Simons. “Considerando que pasan el 50% durmiendo, el espacio de descanso es clave para su salud. Ahora la información llega con más facilidad y frecuencia y los que tenemos mascotas nos comenzamos a concientizar, nos empieza a importar su calidad de vida y esto genera nuevas prestaciones y necesidades”, indica.

En muchos países los animales están integrados socialmente. Pueden acceder a sectores públicos o privados, desde entrar a un banco, aeropuertos, oficinas y shoppings. “Si querés que tu perro forme parte de tu vida, tiene que ir a una escuela de perros”, agrega Omoto. “No cuando tiene un problema, sino desde el día uno, para que sepa comportarse afuera y adentro de casa, que se adapte a la obediencia básica. Esto es salud mental. En la Argentina no se ve de esta manera aún, pero va a empezar a suceder”.

Los países nórdicos están avanzado en considerar la reproducción de determinadas razas como maltrato animal. En 2022 el Consejo del Distrito de Oslo, Noruega, dictaminó que la cría de bulldogs ingleses y cavaliers constituye una violación de las leyes de bienestar animal del país, porque están creadas con determinadas malformaciones que le dan una calidad de vida bajísima y una muy baja posibilidad de llegar a viejos. “Allí hay un avance enorme. Nosotros aún estamos muy lejos, pero estamos comprometidos. Somos de los países con más mascotas en el mundo, 8 de cada 10 personas en la Argentina tienen un animal doméstico en su casa. Ahora nos falta respetar al otro y entender en ese otro, no solo al vecino, sino también a su mascota”.

En la Argentina 8 de cada 10 personas tienen un animal doméstico en su casa ChristinLola - iStockphoto

Flavia Tomaello Por

