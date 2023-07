Dar el primer paso: las claves para empezar a correr y no abandonar

La comodidad es un atributo indispensable a la hora de correr, pero también hay dos factores más que podrían influir significativamente en la performance de todo corredor. Las claves para correr sin límites, empezando por el calzado adecuado

La actividad física es un imperativo diario ya que desempeña un papel crucial tanto en la salud física como en el bienestar social, emocional y mental. Son muchas las ventajas que trae el ejercicio, independientemente de la actividad elegida. Sin embargo, muchas personas aún no practican un determinado deporte por no contar con el calzado adecuado o la indumentaria lo suficientemente cómoda para ejercerlo y esto puede afectar significativamente la motivación, por ende, influir en la performance.

Son tales las exigencias mentales que fomentan el sedentarismo que encontrar un tiempo destinado al movimiento resulta cada vez más difícil. Y está comprobado que justamente la actividad física le da un respiro a la carga mental que se manifiesta en el trabajo, en las exigencias diarias, las responsabilidades y las preocupaciones que trae la cotidianeidad. Y basta con encontrar un equilibrio entre cuerpo, mente y alma, para alcanzar el bienestar en su totalidad. La buena noticia es que justamente el deporte involucra estos tres ejes. Y si bien puede costar romper con tales prácticas sedentarias, nadie se arrepintió de entrenar. Esto se debe a la liberación de endorfinas, la reconocida “hormona de la felicidad” que se transmite como oleada de máximo bienestar en sesiones deportivas y de máxima velocidad concretamente. Aunque no lo creas, la rapidez sí puede tener sus efectos positivos en la práctica deportiva, aunque basta con una caminata diaria para poner a trabajar esta hormona tan crucial en el bienestar de toda persona.

Ahora bien. El running no es para todos, o quizás sí lo sea. ¿Alguna vez te preguntaste qué sienten los corredores que se lanzan a las calles o mismo buscan instancias competitivas para desafiar sus límites? Quienes no incursionaron nunca en aquel universo quizás lo vean con desconfianza, pero si hay algo que todos los corredores concuerdan a la hora de describir esta práctica, se asemeja casi al camino del héroe. Tiene sus tintes, sus contratiempos y hasta hay altibajos que invitan a cualquier ser humano a replantearse por qué hace lo que hace en forma de “¿quién me mandó a correr esta maratón?”. Si bien apreciar el camino puede ser una tarea bastante difícil de aplicar en la práctica, al fin y al cabo, lo que importa no es la meta final sino todo el esfuerzo y el valor puestos en pos de un objetivo. Pero, más importante aún, es dar el primer paso.

Cómo incursionar en el mundo del running (y no abandonar en el primer intento)

Basta con caminar para empezar a romper con las barreras físicas y mentales, una actividad que se destaca por su efectividad y accesibilidad para las personas de todas las edades y condiciones físicas. Emprender una caminata, ya sea solo o en compañía, ya se posiciona como un gran remedio que mejora la condición cardiovascular, controla el peso, fortalece los músculos y mantiene una mente sana, disminuyendo los niveles de estrés. Y es que nadie comenzó corriendo de una, pero si querés lograr mayores distancias, basta con dar el primer paso; a tu ritmo, con o sin música, compañía humana o perruna.

Ahora bien. Si sos de los que ya lleva una larga trayectoria en el universo del running, sabrás muy bien que el calzado es una exigencia innegociable a la hora de salir a correr. Tanto la capacidad de respuesta como la amortiguación y la ligereza son factores clave para una carrera con el menor esfuerzo. ¿Menor esfuerzo? ¿Justamente alguien que se empecina en recorrer largas distancias? Puede sonar despectivo, pero la realidad es que un corredor requiere de todas las condiciones lo más adaptadas posibles para que dé lo mejor de sí y supere su récord personal. Es decir que todas las condiciones tienen que estar dadas para que explote su potencial de corredor.

La importancia de precalentar y elongar

Tanto la entrada en calor como la elongación posterior a la sesión son dos momentos tan importantes como la sesión en sí. De esta manera el cuerpo recibe un aviso de pronta activación muscular, así como también un mensaje de que es hora de relajar y de ir bajando el ritmo cardíaco. Es por esta razón que destinar entre 5 y 10 minutos a ambas instancias para evitar lesiones, dolores y molestias.

El calzado ideal: una guía práctica para dar con el modelo “perfecto”

El tiempo, la energía y la motivación no bastan para comenzar a dar los primeros pasos. También es indispensable contar con una indumentaria cómoda que actúe como segunda piel y brinde comodidad, así como también unas zapatillas que empujen los límites de cada corredor.

Con el objetivo de seguir acompañando a quienes incorporan esta actividad a su día a día, y de darles las herramientas técnicas para cumplir con todos sus objetivos, PUMA asumió el compromiso con los runners y renueva, una vez más, su acuerdo tácito con la comunidad runner. La premisa es evolucionar a la par del corredor, por eso no se conforma y sigue apostando a la diversificación y la mejora de sus creaciones, que sorprenden por su optimización constante.

Una vez más, PUMA se involucra con los runners más exigentes y se sale del molde para presentar su innovadora línea DEVIATE con algunos atributos diferenciales que se diferencian de las NITRO ELITE, sus antecesoras.

Las Deviate NITRO 2 cuentan con doble capa de espuma y tecnología de placa de carbono, lo que se traduce en máxima amortiguación y eficiencia para carreras largas. Es decir que el diseño apunta a aquellos corredores que buscan amortiguación en un alto kilometraje y maratones. Su placa interna compuesta por fibra de carbono, denominada PWRPLATE, actúa como palanca que impulsa sin esfuerzo el pie hacia adelante durante el ciclo de la marcha, aumentando la eficiencia de carrera y brindando un despegue más rápido. Además, la parte superior de malla transpirable ofrece un acolchado adicional y un agarre alrededor del tobillo que evita el deslizamiento del talón.

La tracción mejorada es un atributo clave que completa este modelo que viene con una llamativa combinación de colores degradados. Las Deviate 2 se diferencian de sus antecesoras en gran parte debido a la espuma NITRO ELITE, en la capa superior de la entresuela, que genera un tacto más suave al pie, volviéndolas más ligeras. El upper, es decir todo lo que se halla por encima de la suela, ahora viene con un diseño más anatómico y materiales nuevos; mayor ajuste y transpirabilidad.

En conclusión, lo más importante es que quien se proponga empezar a dar sus primeros pasos en el fascinante mundo del running es que encuentre una forma que se adapte a su estilo de vida y que alcance sus objetivos mediante metas realistas y alcanzables. Basta con llevar una pequeña mochila o bolso con unas zapatillas cómodas (o por qué no aprovechar la moda urbana y lucirlas en su look diario), la ropa adecuada y un pequeño espacio en la agenda para salir y comenzar a vivir un estilo de vida más saludable.

