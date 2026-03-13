El truco casero con laurel y agua tibia para aliviar el cansancio en los pies

Después de largas jornadas de caminata o de permanecer muchas horas de pie, los pies suelen acumular cansancio y molestias.

Un método casero que se utiliza para aliviar esa sensación consiste en lavarlos con una preparación simple de hojas de laurel y agua tibia.

El cuidado de los pies suele quedar relegado frente a otras rutinas de bienestar, aunque son una de las partes del cuerpo que soportan mayor carga durante el día.

Entre los métodos caseros que se utilizan para brindarles descanso aparece el baño con laurel y agua tibia, una práctica sencilla que busca aportar relajación y sensación de frescura.

Para qué sirve lavarse los pies con laurel y agua tibia

La combinación del agua tibia con las hojas de laurel se emplea como un recurso para relajar el cuerpo a través de los pies.

El calor del agua favorece la distensión, mientras que el aroma característico del laurel y sus aceites naturales pueden intensificar la sensación de descanso.

Quienes aplican este método también lo utilizan para reducir la sensación de pesadez después de caminar largas distancias o pasar muchas horas de pie.

Además, al tratarse de un baño de pies, puede contribuir a mantener la higiene y ayudar a disminuir olores, dejando una sensación de frescura.

Cómo preparar el baño de pies paso a paso

Para realizar esta preparación, primero se debe hervir aproximadamente un litro de agua durante algunos minutos.

Luego se agregan entre cuatro y cinco hojas de laurel y se deja reposar la mezcla entre cinco y diez minutos para que libere su aroma.

Cuando el líquido alcance una temperatura tibia, se coloca en un recipiente lo suficientemente amplio para los pies. Posteriormente se sumergen durante un período de entre 15 y 20 minutos.

Este baño puede realizarse una o dos veces por semana, según las preferencias de cada persona y la necesidad de descanso en los pies.

Cuándo conviene realizar este lavado de pies

La práctica suele recomendarse después de una jornada prolongada, tras realizar actividad física o luego de caminar durante varias horas.

También puede aplicarse antes de dormir como parte de una rutina de relajación al final del día.