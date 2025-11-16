LA NACION

Lo que nadie te contó sobre la vida adulta y el vacío que deja la soledad

Nadie lo dice, pero volverse adulto también significa perder cercanía, tiempo y vínculos; es la parte silenciosa de crecer: la soledad cotidiana

GDAEl Tiempo/Colombia
La adultez, muchas veces, es eso: ir a trabajar, volver a casa, mirar el celular
La adultez, muchas veces, es eso: ir a trabajar, volver a casa, mirar el celular

Todo el mundo habla de lo difícil que es hacer un presupuesto, preparar la comida o encontrar trabajo. Pero nadie te advierte que, después de los 25, mantener las amistades empieza a sentirse como un trabajo a tiempo parcial. Si no persigues constantemente a la gente, simplemente desaparecen.

Pasás de ver a tus amigos todos los días en la universidad o en el trabajo, a escribirles una vez cada tres semanas con el típico “¡deberíamos ponernos al día pronto!”… y luego nunca hacerlo. La gente se casa, se muda, tiene hijos, empieza a trabajar 60 horas a la semana, y de repente te das cuenta de que han pasado seis meses desde la última vez que saliste con alguien fuera de tu oficina.

¿Peor aún? Todos están demasiado cansados, arruinados o deprimidos para hacer algo. Hay grupos de chat donde todos dicen “vamos a planear algo” y luego se ghostean hasta el año siguiente. Hay semanas enteras en las que el teléfono no vibra, a menos que sea un mensaje de la app de domicilios o una llamada spam.

La etapa del “cada uno tiene su vida” es mucho más brutal de lo que se admite
La etapa del “cada uno tiene su vida” es mucho más brutal de lo que se admiteFreepik

Y no, no es que “no te estés esforzando lo suficiente”. La gente está agotada. La renta es alta, el trabajo agota, nadie tiene energía. Y no, unirse a un club de lectura o ir a una noche de trivia no arregla mágicamente el vacío que dejó tu vida social.

La adultez, muchas veces, es eso: ir a trabajar, volver a casa, mirar el celular y darte cuenta de que nadie te escribió. Otra vez. Y repetirlo al día siguiente. Si tienes suerte, te queda uno o dos amigos que aún hacen videollamadas mientras doblan la ropa.

Nadie habla de esto, pero es lo más común. La etapa del “cada uno tiene su vida” es mucho más brutal de lo que se admite. No es culpa de nadie. Simplemente duele.

