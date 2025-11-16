Los siete secretos de los ‘superlongevos’: el método para vivir con salud, autonomía y vínculos emocionales después de los 65

Dos especialistas en envejecimiento saludable, David Cravit y Larry Wolf, ambos en sus 80 años, dieron a conocer su propuesta para alcanzar una vida activa y satisfactoria después de los 65.

Bajo el concepto de “superlongevos”, presentaron The SuperAging Workbook, una guía práctica que complementa su libro publicado en 2023, SuperAging: Getting Older Without Getting Old.

El cuaderno de trabajo ofrece cuestionarios, hojas de actividades y ejercicios interactivos que buscan ayudar a los lectores a incorporar hábitos y prácticas que potencien su bienestar.

Según explicaron los autores, muchos de sus seguidores y su propio editor sugirieron que el formato de cuaderno era ideal para que las personas pudieran dominar mejor el sistema.

Cravit y Wolf son cofundadores de la revista digital y boletín SuperAgingNews.com, un espacio desde el que difunden investigaciones, tendencias y testimonios relacionados con la longevidad.

Las prácticas que aconsejan podrían ayudar en el camino hacia la longevidad Imagen de Freepik

Su propuesta se basa en combinar experiencias personales con hallazgos científicos recientes para crear un marco de acción práctico y accesible.

Las siete reglas del superenvejecimiento

Actitud: mantener una perspectiva positiva y confianza en el futuro. Los autores remarcan que una mentalidad optimista es la base de todas las demás reglas. “Sin una actitud positiva, los otros componentes no pueden aplicarse de manera completa o efectiva”, señalaron.

mantener una perspectiva positiva y confianza en el futuro. Los autores remarcan que “Sin una actitud positiva, los otros componentes no pueden aplicarse de manera completa o efectiva”, señalaron. Conciencia: adoptar un enfoque activo y crítico frente a la información, en lugar de aceptarla pasivamente. Recomiendan explorar nuevas fuentes, incluso redes sociales, en las que se pueden descubrir actividades o productos útiles.

adoptar un enfoque activo y crítico frente a la información, en lugar de aceptarla pasivamente. Recomiendan Actividad: estimular cuerpo y mente con movimiento y aprendizaje constante. Ejemplo de ello es Larry Wolf, quien practicaba esquí, tenis y ciclismo, pero por un problema de visión tuvo que dejar algunas de esas disciplinas. En su lugar incorporó golf y taichí.

estimular cuerpo y mente con Ejemplo de ello es Larry Wolf, quien practicaba esquí, tenis y ciclismo, pero por un problema de visión tuvo que dejar algunas de esas disciplinas. En su lugar incorporó golf y taichí. Autonomía: priorizar la independencia física y la capacidad de permanecer en el hogar propio el mayor tiempo posible. Esto incluye también el control personal de las finanzas.

priorizar la el mayor tiempo posible. Esto incluye también el control personal de las finanzas. Logro: continuar planteándose metas que brinden motivación y propósito. Pueden ser proyectos laborales, voluntariado o el fortalecimiento de vínculos personales.

continuar planteándose Pueden ser proyectos laborales, voluntariado o el fortalecimiento de vínculos personales. Vínculo afectivo: evitar la soledad y el aislamiento social, factores que afectan la salud y la longevidad. Cuidar relaciones existentes y generar nuevas conexiones es fundamental.

evitar la soledad y el aislamiento social, factores que afectan la salud y la longevidad. es fundamental. Prevención/Evitación: protegerse de riesgos como la discriminación por edad, estafas y fraudes. Además, mantener una actitud de exploración hacia nuevas oportunidades de crecimiento.

“El mundo de la longevidad está constantemente generando nuevos descubrimientos, ideas y tendencias, todas ellas respaldan las siete reglas”, afirmaron.