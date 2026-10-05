Wearapy: qué es y por qué afecta el estado de ánimo

La semana pasada casi no salgo.

Estaba viajando por trabajo. Reuniones, logística, ese cansancio particular que viene de estar completamente presente para todos los demás mientras cargás algo pesado que no tiene nada que ver con la sala en la que estás. Cuando llegó la cena con amigos, ya no daba más. No cansada — algo más pesado que el cansancio. El tipo de bajón donde vestirse se siente como una actuación para la que no tenés energía.

Pero me vestí igual.

Una musculosa de seda. Jeans rotos. Un par de botas — una pierna adentro, la otra afuera.

No porque pensara que me iba a hacer sentir mejor. Porque era mío. Porque en una semana donde todo se sentía levemente torcido, la forma en que me visto es lo único que no requiere negociación.

Estaba esperando el auto para volver cuando pasó un hombre con auriculares. En pleno movimiento, en su mundo, claramente yendo a algún lado. Se detuvo.

“Esas botas son increíbles. Me encanta cómo las styleaste”.

Y siguió caminando.

Existe un concepto llamado wearapy. Lo acuñó la psicóloga de moda Shakaila Forbes-Bell, y se construye sobre una idea real y documentada: que la ropa afecta cómo nos sentimos. Que vestirse con intención puede bajar el cortisol, mejorar el estado de ánimo, modificar estados emocionales. La investigación lo respalda — el 96% de las personas reporta un cambio de estado emocional cuando cambia cómo se viste.

No discuto nada de eso.

Pero creo que el wearapy describe algo levemente distinto de lo que pasó en esa esquina.

El wearapy es vestirse para sentirse mejor. Estás mal, entonces buscás algo que pueda levantarte. La lógica es terapéutica — la ropa es la intervención.

Lo que yo hago es diferente. No me visto para sentirme mejor. Me visto para sentirme yo misma. Y en las noches en que estoy baja, esa distinción importa más de lo que parece.

"No me visto para sentirme mejor. Me visto para sentirme yo misma" Crédito: Mery Bisso Ricagno

La musculosa de seda. Los jeans rotos. Las botas con una pierna adentro y la otra afuera — no es un truco de estilismo, es simplemente como siempre las uso. Ninguna de esas prendas fue elegida para regular mi estado de ánimo. Fueron elegidas porque son mi código. El lenguaje visual que fui construyendo durante años, el que no me exige pensar ni actuar ni decidir quién quiero ser esta noche.

Cuando cargás algo pesado, lo último que tenés energía para hacer es reinventarte. El código existe precisamente para esas noches. No como medicina — como memoria.

Esto es quién sos. Incluso ahora. Especialmente ahora.

Eso no es terapia. Es identidad.

Wearapy es un término divulgado por la psicóloga de moda Shakaila Forbes-Bell, y se construye sobre la idea de que la ropa afecta cómo nos sentimos Shutterstock - Shutterstock

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¿Y el hombre con los auriculares?

No elogió mi outfit. Leyó mi código. Correctamente, específicamente — no “lindas botas” sino “me encanta cómo las styleaste”. Vio la elección. Reconoció la intención.

Ese reconocimiento — de un desconocido, en pleno movimiento, en su propio mundo — no cambió mi estado de ánimo. Confirmó algo. Que el código estaba funcionando incluso cuando yo no. Que seguía siendo legible, seguía siendo yo misma, incluso en una noche en que no me sentía ninguna de las dos cosas.

Me despertó. No porque un cumplido sea una cura. Sino porque ser vista, con precisión, por alguien que no tenía ninguna razón para detenerse — eso es algo completamente distinto.

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Hay noches en que te vestís para sentirte mejor.

Y hay noches en que te vestís para recordar quién sos.

El wearapy se ocupa de la primera.

La segunda es tuya para construir. Durante años. A través de cada elección que fue lo suficientemente específica como para ser inconfundiblemente tuya. A través de cada mañana en que decidiste que la señalética valía la pena mirarla. A través de cada versión de vos misma en la que apareciste — bajoneada, arriba, agotada, lista — con el mismo par de botas.

El código no te cura.

Te recuerda.

La investigación revela que el 96% de las personas reporta un cambio de estado emocional cuando cambia cómo se viste Christian Vierig - Getty Images Europe

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