A una semana de la masacre, preparan un “regreso cuidado” en las escuelas

SANTA FE.- A una semana del ataque armado de un adolescente de 15 años en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, al norte de esta provincia, que dejó un alumno de primer año muerto y ocho heridos, sigue interrumpido el dictado de clases en esa ciudad y continúa las acciones de asistencia y contención dispuestas por un equipo interministerial que definirá, tras las evaluaciones de mañana, si finalmente el miércoles 8 se retoma el dictado de clases.

“Este lunes y martes [por hoy y mañaña] no habrá clases en las escuelas oficiales y privadas de San Cristóbal y el Gobierno de Santa Fe realiza acciones de apoyo psicológico, instancias de diálogo y organización del regreso a las aulas”, dijo un especialista que participa del abordaje interministerial en San Cristóbal, con eje en la contención, la asistencia y el acompañamiento a la comunidad educativa y a los vecinos, tras el ataque que aún sigue conmocionando a los 15.000 habitantes de esa cabecera departamental.

A su vez, desde el Ministerio de Educación se aclaró que el regreso a la actividad escolar será “progresivo, flexible y situado”, y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente conforme a lo que disponga la Justicia.

Durante los próximos días, se sostendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, además de instancias de diálogo con las familias.

La Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde ocurrió el ataque a tiros Marcelo Manera

En este sentido, se organizarán reuniones entre funcionarios del Ministerio de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades serán canalizadas a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar, agregó una fuente del grupo de trabajo en aquella ciudad.

Debe recordarse que el viernes pasado la justicia santafecina, en una audiencia de “reserva absoluta”, confirmó medidas de protección del adolescente agresor y sostuvo que el ataque tuvo planificación y posibles vínculos en redes sociales, lo que ahora se investiga minuciosamente

Por el carácter de la resolución, no se conocerá dónde pasará las próximos semanas el adolescente, que hasta este fin de semana permanecía en un centro especializado de esta capital.

Como se sabe, según la legislación vigente, el atacante es menor de edad y en consecuencia “no punible”.

Visita

El fin de semana, el gobernador Maximiliano Pullaro fue a San Cristóbal y mantuvo reuniones con los padres de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado en la masacre, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40, cuyo edificio permanecerá cerrado por disposición judicial hasta que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) determine la finalización de los peritajes.

Desde esta mañana, supervisores de todos los niveles comenzaron a coordinar el proceso de acompañamiento institucional a los alumnos.

En otro orden, tras las amenazas por redes sociales a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Malvinas Argentinas de la ciudad santafecina de Rafaela, esta mañana de lunes se dispusieron medidas preventivas para el ingreso de los alumnos a ese establecimiento.

Se estableció que los alumnos deberán ingresar en la escuela únicamente con los útiles en mano, sin mochilas. En caso de asistir con algún elemento adicional, se solicitará exhibirlo antes del ingreso.