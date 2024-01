escuchar

A una semana del crimen de Uma Aguilera, la chica de 9 años, hija de uno de los custodios de Patricia Bullrich, el colegio organizó un evento para recordar a la pequeña. El desgarrador homenaje fue encabezado por los padres de la pequeña y su madre, al hablar dijo: “No puede haber más familias que vivan esto”.

La convocatoria del homenaje se hizo a través de redes sociales donde las autoridades directivas del centro educativo difundieron un flyer que decía: “Suelta de globos blancos. Bella Uma... vuela alto”.

“Las familias del Instituto Mariano Madeddu, organizan una suelta de globos blancos en homenaje a Uma el día lunes 29 de enero a las 19 horas en la puerta del colegio (Palacios). Quien lo desee puede asistir con la chomba del colegio y el globo blanco (si tiene helio mejor, así vuela)”, sumaba el volante que se viralizó entre familiares, amigos y vecinos de la nena que recibió dos disparos cuando iba en el asiento de atrás del auto familiar y cuatro delincuentes quisieron asaltar a su padre.

En diálogo con LA NACION, minutos antes de que comenzara el encuentro, Cyntia Menéndez, directora del nivel primera del colegio, contó: “Fui directora de Uma hasta el año pasado, que terminó su tercer año, y también directora de la hermana, que pasa al nivel secundario. Algunos papás nos acercaron a los nenes al día del velorio y querían hacer un homenaje. Entonces se comunicaron conmigo, me preguntaron si podíamos hacer una suelta de globos y estuve totalmente de acuerdo. Así que pensamos en juntarnos en el colegio. Algunos van a venir con la chomba del colegio, con deseos para Uma. Y, bueno, la idea es que sea un homenaje para ella, puro y exclusivamente”.

“ Vamos a cantar una canción que hicimos a fin de año todos juntos y después vamos a hacer la suelta de globos. Probablemente, vengan los padres y la hermana. No sé si alguien más. Dijeron por ahí abuela, tíos, pero la verdad que confirmado no . La idea era que sí, pero hay que ver si asistan. Esto es algo muy fuerte y probablemente hasta último momento no sepan qué van a hacer”, dijo Menéndez.

A las 19, en punto, los padres de Uma y las hermanas de la chica, llegaron al colegio para encabezar el homenaje.

La primera en tomar la palabra fue Menéndez, que dijo: “Bueno, la idea es esa que podamos empezar a poner en palabras lo que nos pasa. La idea del encuentro de hoy fue a partir de unos papás del colegio que pidieron poder hacer un homenaje, así que queremos aclarar que esto no es ningún acto político, ni pedido de seguridad, ni nada. Hoy es un homenaje a Uma. Entonces, queremos que todos podamos disfrutar y desde nuestro corazón despedir a nuestra bella Uma. Y con ustedes [les dijo a los niños] vamos a hacer una sorpresita. Leo unas palabras breves y después qué tal si cantamos ¿Se acuerdan de eso que aprendimos?”.

La docente siguió: “Desde el silencio de nuestros corazones, brotan palabras llenas de amor y nostalgia, con la esperanza de que de alguna manera lleguen a nuestra pequeña y bella Uma, donde quiera que esté. Aunque ya no esté físicamente a nuestro lado, siempre vamos a sentir su presencia en cada acto, en cada recuerdo que guardemos con amor en nuestras almas. Aunque el dolor de la ausencia esté presente, sé que juntos vamos a caminar sosteniéndonos y recordándola, siempre con esa sonrisa hermosa e inigualable, esa sonrisa que iluminaba nuestros días. Sigue brillando bella Uma y vuela alto. Hoy todos juntos te regalamos una canción que sabemos, te gusta mucho”.

Luego de las palabras, los presentes soltaron los globos blancos que invadieron el cielo celeste. Allí se vivió uno de los tramos más emotivos donde todos se acercaron a saludar a los padres y hermanas de Uma.

El breve acto cerró con las palabras de la madre de Uma, que entre lágrimas, pidió: “Queremos agradecerles por estar presentes y recordar a nuestra bella Uma con una sonrisa. Ella va a ser un ángel que no solo nos cuide, a nosotros, sino también a todos ustedes”.

“ Tenemos que pedir justicia por ella y por todas las víctimas de la inseguridad. No puede haber más familias que vivan esto. Hoy me tocó a mí y mañana les voy a tocar a otros. Uno es padre, madre, hermano, primo. Por favor, sigamos peleando para que esta inseguridad se termine. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias”, dijo la mujer, que también es oficial de la Policía Federal Argentina.

Tras de las sentidas palabras, todos los presentes se acercaron a abrazar a los padres y la hermana mayor de Uma que agradecieron las muestras de cariño y evitaron el contacto con los medios de prensa que estaban cubriendo el homenaje.

Noticia en desarrollo.

María Cabrera

Temas Inseguridad en el conurbano