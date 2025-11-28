Durante casi 30 años fue abusada por su padre. Los ataques sexuales comenzaron cuando tenía 6 años y se producían en la casa del partido bonaerense de Pilar, donde víctima y victimario convivían con el resto de la familia. Como consecuencia de los abusos fue madre dos veces. Recién pudo contar su calvario a los 35 años, cuando se puso en pareja. Entonces se animó e hizo la denuncia.

El agresor sexual, según informaron fuentes policiales, fue detenido por detectives del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Entre Ríos.

Aberrante: durante 30 años abusó de su hija, con la que tuvo dos hijos

La investigación, a cargo de la fiscal Marcela Semería, quien conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género de Pilar. La representante del Ministerio Público le encomendó las tareas investigativas para ubicar al sospechoso a detectives de División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

“Los aberrantes hechos ocurrieron cuando la víctima tenía seis años y se prolongaron por casi 30 años y tuvieron lugar en una vivienda de de Pilar, donde la damnificada convivía con su padre abusador, su madre y sus hermanos. Producto de los abusos, tuvo dos hijos, los cuales no salieron a la luz por el silencio cómplice de su familia”, dijeron fuentes de la PFA.

Como se dijo, la víctima recién se animó a hacer la denuncia a los 35, después de contarle la pesadilla sufrida a su pareja.

“Los detectives de la PFA comenzaron a realizar un análisis de toda la información que la justicia había reunido sobre el prófugo, estableciendo que se encontraría en la ciudad entrerriana de San José”, agregaron las fuentes consultadas.

El personal policial hizo tareas investigativas de “campo” hasta que “observaron a un hombre con similares características fisionómicas a las del sospechoso buscado. Al comprobar su identidad, procedieron a detenerlo en la vía pública”, dijeron fuentes del caso.

El sospechoso, de 59 años, quedó a disposición del juez de Garantías de Pilar Nicolás Ceballos, imputado de “abuso sexual agravado”.