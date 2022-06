“Abuelo asesino”: cuál fue el motivo por el cual un militar retirado mató a su nieto en Bahía Blanca

Mientras se mantiene la conmoción por el crimen en Bahía Blanca, donde un exmilitar mató de cinco disparos a su nieto, surgen a la luz diferentes datos sobre el hecho. Mariel Verna, madre de la víctima e hija del acusado, sostuvo que su padre acosaba al joven, buscaba “digitar” su vida laboral y mencionó también que hubo un problema de dinero.

“ Esto viene desde hace años, es un masoquismo mental hacia mi hijo. La relación de mi hijo con mi padre era solamente para humillarlo y agredirlo verbalmente”, describió la mujer. Y agregó: “Mi hijo estaba enfermo y tenía que estar medicado”.

Conmoción en Bahía Blanca: un abuelo mató a su nieto de cinco tiros en medio de una discusión

Brian Alexis Batalla Verna, de 29 años, falleció el lunes producto de los cinco disparos de su abuelo, Domingo Faustino Berna, de 76 años, un suboficial mayor retirado del Ejército. El hecho sucedió el lunes pero quedó registrado en las cámaras de seguridad y las imágenes del episodio trascendieron este jueves.

“Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle”, afirmó la madre de Brian, en declaraciones a TN. En ese sentido, Mariel Berna consignó que su padre lo trataba como si fuera “un soldado”. A su vez, señaló que el hombre no se preocupó por la salud del joven, que tenía trastornos de personalidad y conducta, según explicó.

“Mis padres no asumieron nunca que mi hijo está enfermo mentalmente, el diagnóstico de mi hijo era trastornos de personalidad y de conducta. No estaba tratado porque era mayor de edad y no lo podía obligar”, agregó en contacto con el sitio La Brújula 24.

Domingo Verna La Nueva

En su relato, la mujer describió a su padre, también presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Rosendo López como una persona “violenta y agresiva” contra ella y su mamá. “Yo no me trataba ni con él ni con mi madre. Siempre su concepto era que yo era la culpable de lo que le pasaba a mi hijo”, expresó.

La mujer definió a Brian como un “buen hijo” y señaló que requería de medicación “para controlarse”. “Brian es mi vida, a pesar de tener sus problemitas nerviosos y desde los seis años ha sido atendido con un neurólogo en Buenos Aires. Fue atendido en la adolescencia, siempre fue tratado y debía estar medicado psiquiátricamente”, relató.

Mariel Berna incluso comentó que cuando se mudó cerca de la vivienda de sus padres, la violencia se incrementó. “Yo me mudé acá y mis padres le retiraron la medicación”, expresó. Además, sostuvo que los maltratos por parte del exmilitar contra su nieto se volvieron algo rutinario. La situación creció cuando el hombre comenzó a reclamarle al joven una supuesta deuda.

Mariel Verna dijo que su padre siempre fue "violento" Facebook

“Como él tiene las cámaras enfocadas en mi casa, salía a propósito cuando mi hijo llegaba y le decía que le debía plata. Mi padre lo agredía, no solo físicamente”, aseguró la mujer.

Además, lo acusó de perjudicarlo a Brian en el ámbito laboral, que se desempeñaba en una cooperativa local en la limpieza de espacios públicos, según señaló La Brújula 24.

“Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud. Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado”, apuntó la mujer. De hecho, indicó que “lo hizo renunciar a su trabajo en el área de Parques”.

Por otro lado, la madre de Brian señaló que presenció parte del episodio a la distancia y se mostró convencida de que algo adrede. “Yo sé que la decisión de lo que pasó de mi padre fue premeditada. Cerró el portón, fue a buscar el arma y luego le dijo a mi mamá que cierre la puerta”, relató.

“ Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante y que terminó el secundario para tener un trabajo digno”, remarcó.

Investigación judicial

Domingo Faustino Verna está acusado de “homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo”. Estuvo detenido por más de dos días, pero fue liberado el jueves por su avanzada edad.

Abuelo asesinó a su nieto, habló la madre de la víctima

En su vivienda, los detectives hallaron varias armas, entre ellas un revólver calibre 32, al parecer utilizado para cometer el hecho y hasta un palo de escoba quebrado. En el domicilio donde ocurrió la tragedia, ubicado sobre la calle Cobián al 600 en Bahía Blanca, tanto el agresor como la víctima habían convivido hasta hace un tiempo.