Accidente fatal en Río Cuarto: una mujer de 60 años murió en un choque entre una camioneta y una moto

Una mujer de 60 años falleció el lunes por la noche en una ruta de la ciudad cordobesa de Río Cuarto cuando la motocicleta en la que se trasladaba chocó contra una camioneta. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, la víctima murió en el lugar.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22.30 en la intersección de la ruta nacional 8 y la calle José Severo Malavia, según pudo saber LA NACION. Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 53 años —que viajaba acompañado por su hijo de 18— impactó contra una motocicleta Honda modelo NF, en la que se desplazaba la mujer.

De acuerdo con los primeros trascendidos, al momento del choque las condiciones climáticas eran estables. En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional Departamental Río Cuarto, que constató el fallecimiento de la víctima.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades locales dispusieron el envío de un móvil de la Policía Caminera para colaborar con el ordenamiento del tránsito y garantizar la seguridad en la zona, mientras continuaban las actuaciones y peritajes correspondientes.

Murió un joven que fue arrollado por un tren en la ruta 2

Un joven de 23 años murió el domingo por la noche tras permanecer varias horas internado en estado grave, luego de que el automóvil en el que viajaba fuera embestido por una formación de Trenes Argentinos.

Murió un joven que fue arrollado por un tren en la ruta 2. captura de rede

El accidente ocurrió durante la mañana en el kilómetro 386 de la Autovía 2, a la altura de Mar del Plata. La víctima, identificada como Nicolás Gómez, se desplazaba en un Peugeot 206 junto a otras dos personas. Fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció horas después a raíz de las heridas sufridas.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, efectivos de la Policía Bonaerense (Subcomisaría Camet), Policía Científica y personal de Vialidad, con apoyo de Aubasa y Defensa Civil.