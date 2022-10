“Ahora, jodete”: el reto de una mujer cuando su marido dio positivo de alcoholemia

En un control de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, un hombre dio positivo en el test de alcoholemia y, ante su negativa a cooperar con las indicaciones de los agentes, su mujer lo retó. “Ahora, jodete”, le dijo su pareja, en medio del operativo.

“Dejá el freno de mano y vamos a casa. Sé adulto, dejales las cosas y vamos. Aguantátela”, lo retó su mujer, porque el infractor seguía discutiendo y no quería abandonar el lugar donde le habían retenido el vehículo.

La secuencia quedó grabada por las autoridades de tránsito, que detuvieron a este conductor y le realizaron la prueba correspondiente para determinar cuánto alcohol en sangre tenía. Luego de soplar la pipeta, la agente le comunica que tiene 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que lo permitido son 0,5 gramos.

Al ser comunicado de la infracción, el hombre respondió: “Yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar”. Ante la negativa, le informaron que iban a llamar a un móvil policial. “Llamá a quien quieras”, contestó el infractor, quien luego exigió que le devuelvan su documentación.

Discusión entre una pareja por un test de alcoholemia positivo

En medio de la discusión, intervino la mujer del conductor. “Escuchame, ahora no empieces a discutir”, le pidió, mientras el hombre la interrumpía. “Pará, pará, pará. Frená un cachito”, respondió la persona que estaba al volante.

En su argumentación, el hombre planteó que vivía a tres cuadras del lugar. Sin embargo, las agentes de tránsito le explicaron, una vez más, que se encontraba conduciendo alcoholizado.

“Pago lo que haya que pagar, pero dame los documentos. Necesito el auto, ¿me explico? El auto es mío”, planteó el sujeto. Cuando le informaron que el auto sería retenido por la policía y comenzó a discutir en un tono más elevado, su pareja lo detuvo: “Ahora, jodete. Esperá a que ellos hagan lo que tengan que hacer, te dan el documento y nos vamos”.

“Vivo a tres cuadras, me vienen a romper las pel... con esto”, se quejó el conductor. “1,14, ¿si? Usted puede matar a alguien”, le respondió un agente de tránsito, que recibió risas como respuesta. “No, eso es para los giles”, siguió el conductor.

Ya cansado de la situación, el efectivo le dijo: “Usted está tan ebrio que no entiende lo que le decimos. Yo no me reiría, es grave lo que está haciendo”.

Finalmente, llegó al lugar personal policial y un agente le volvió a explicar la gravedad de la infracción. “El control vehicular está para evitar un mal mayor, ¿me entiende? Usted me dice: ‘No, yo puedo conducir’”, detalló el policía. “Te puedo conducir con los ojos cerrados, vendame los ojos y te manejo de acá hasta mi casa”, respondió el infractor.

El conductor comentó que venía de un cumpleaños, donde había bebido cerveza. “¡Qué sé yo que me iba a pegar tanto la cerveza! Si viniera ebrio, que no puedo manejar, ya me habría matado antes. Sin embargo, acá llegué bien y vivo acá a tres cuadras. Eso es lo cómico”, continuó.

LA NACION

Temas Ciudad de Buenos Aires