Alerta en Mendoza: entró en actividad el volcán Planchón-Peteroa

Un nuevo episodio de actividad en el complejo volcánico Planchón-Peteroa, ubicado en el límite entre la Argentina y Chile, generó preocupación en el sur de Mendoza. Durante la mañana del 6 de noviembre, la Dirección de Protección Civil de Malargüe, junto al Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del (Segemar), confirmó la presencia de una nube de cenizas que alcanzó la localidad de Bardas Blancas y otras zonas rurales del departamento de Malargüe, impulsada por los fuertes vientos en altura que trasladaron el material desde el territorio chileno.

Según indicó Diario Mendoza, el fenómeno fue registrado por imágenes satelitales del Servicio Meteorológico Nacional Argentino, y estuvo acompañado por un fuerte olor a azufre y reducción de la visibilidad en los sectores más cercanos al macizo.

“El complejo volcánico Planchón-Peteroa presentó, en horas de la mañana de este 6 de noviembre a partir de las 10, un incremento en su actividad superficial. El fenómeno fue observado y reportado por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Segemar, organismo encargado del análisis y seguimiento permanente del comportamiento del volcán. El informe detalla que se detectó un nuevo pulso de emisión de ceniza y gases volcánicos, con una pluma que alcanzó aproximadamente 1100 metros por encima del cráter. La dirección predominante del desplazamiento fue hacia el sector sur-sureste, por lo que, de acuerdo a los datos actuales, la afectación se mantiene en las áreas inmediatas al complejo y no representa riesgo para las zonas urbanas”, explica el comunicado de la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Malargüe.

El volcán Planchón-Peteroa, que se extiende entre la provincia de Mendoza y la Región del Maule (Chile), permanece bajo alerta técnica amarilla, lo que implica -según Segemar- un incremento en la actividad sísmica y fumarólica (mezcla de gases), además de posibles caídas de ceniza. Si bien las autoridades descartaron una erupción inminente, los especialistas advirtieron que la emisión de cenizas podría continuar en las próximas horas y alcanzar otras localidades del sur provincial, dependiendo del comportamiento de los vientos.

Ante esta situación, Defensa Civil y el Hospital Regional de Malargüe difundieron una serie de recomendaciones para reducir la exposición a las partículas suspendidas en el aire.

Evitar actividades prolongadas al aire libre.

Proteger los ojos.

Utilizar barbijos o pañuelos húmedos.

Mantener cerradas puertas y ventanas hasta que disminuya la concentración de cenizas.

Cubrir los tanques de agua y limpiar superficies con paños húmedos para evitar que el polvo ingrese en los sistemas de ventilación.

La última erupción ocurrió entre 2018 y 2019

Además, el organismo provincial dispuso guardias activas y patrullajes preventivos en las zonas más cercanas al cordón montañoso, especialmente en los parajes de Bardas Blancas y Las Loicas.

En paralelo, el municipio de Malargüe mantiene un canal de comunicación abierto con los establecimientos rurales para coordinar asistencia en caso de emergencia.

El volcán Planchón-Peteroa se ubica en plena Cordillera de los Andes, sobre el límite entre Mendoza y la Región del Maule (Chile), cerca de Malargüe, Las Loicas y los centros de esquí El Azufre y Las Leñas.

Su última erupción importante ocurrió en diciembre de 2018, aunque desde mayo de este año se registran movimientos sísmicos, deformaciones en el terreno y emisiones de gases que mantienen la vigilancia activa.

Considerado uno de los volcanes más peligrosos del país por su cercanía a zonas pobladas, su principal riesgo no radica en la lava sino en la caída de cenizas, que puede afectar la salud, la agricultura y el suministro de agua.