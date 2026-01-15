Allanan dos puntos y secuestran mercadería ilegal valuada en $120 millones

Una investigación iniciada en diciembre permitió detectar el funcionamiento de una estructura dedicada a ingresar mercadería extranjera al país sin control aduanero y a comercializarla a través de tiendas virtuales. A partir de esa pesquisa, la Justicia ordenó dos allanamientos en los que se secuestraron artículos valuados en $120.000.000 y se imputó al presunto responsable de la operatoria.

El galpón de Villa Mitre allanado por la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

Los procedimientos se realizaron en una vivienda situada en un barrio privado de San Vicente y en un inmueble utilizado como oficina y depósito en Belaustegui al 2500, en Villa General Mitre. La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, con intervención de la Secretaría 9.

Durante los operativos, efectuados por la División Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, se incautaron artículos de electrónica, bazar, regalería, perfumes, cuidado personal y vestimenta, todos de origen extranjero e ingresados en infracción a la Ley 22.415. También fueron secuestrados una Toyota SW4, un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, tres CPU, tres notebooks, una tablet, cinco celulares, un equipo DVR y documentación vinculada con la actividad investigada.

La Policía de la Ciudad incautó ventiladores, juguetes, pequeños electrodomésticos y otros productos ingresados en infracción a la Ley 22.415 Policía de la Ciudad

La pesquisa, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), permitió identificar perfiles en redes sociales y enlaces a tiendas virtuales asociados a la maniobra. Con ese material se localizaron depósitos, puntos de exhibición y la oficina comercial del sospechoso. Luego se realizaron vigilancias, seguimientos y monitoreo de entregas de mercadería para reconstruir el circuito de acopio y distribución.

Agentes de la Policía de la Ciudad dentro del depósito de Villa General Mitre donde se acopiaban artículos de electrónica, bazar y perfumería Policía de la Ciudad

En una etapa avanzada, y con autorización judicial, agentes de la Utoj emplearon la figura del agente revelador y realizaron compras controladas que aportaron evidencia considerada determinante. Con la totalidad de ese material, la Justicia dispuso los allanamientos y la imputación del investigado.

Parte de la mercadería secuestrada durante los allanamientos, entre ellos calzado y accesorios importados sin control aduanero Policía de la Ciudad

Este es el segundo procedimiento de características similares en poco más de un mes. A mediados del mes pasado se habían realizado ocho allanamientos en Lanús y Quilmes, donde fueron secuestrados más de 700 bultos con mercadería de origen extranjero ingresada de manera irregular.