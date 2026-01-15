Allanan dos puntos y secuestran mercadería ilegal valuada en $120 millones
La Policía de la Ciudad desbarató una organización que ingresaba productos al país sin control aduanero y los vendía a través de tiendas virtuales; el principal sospechoso quedó imputado
- 2 minutos de lectura'
Una investigación iniciada en diciembre permitió detectar el funcionamiento de una estructura dedicada a ingresar mercadería extranjera al país sin control aduanero y a comercializarla a través de tiendas virtuales. A partir de esa pesquisa, la Justicia ordenó dos allanamientos en los que se secuestraron artículos valuados en $120.000.000 y se imputó al presunto responsable de la operatoria.
Los procedimientos se realizaron en una vivienda situada en un barrio privado de San Vicente y en un inmueble utilizado como oficina y depósito en Belaustegui al 2500, en Villa General Mitre. La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, con intervención de la Secretaría 9.
Durante los operativos, efectuados por la División Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, se incautaron artículos de electrónica, bazar, regalería, perfumes, cuidado personal y vestimenta, todos de origen extranjero e ingresados en infracción a la Ley 22.415. También fueron secuestrados una Toyota SW4, un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, tres CPU, tres notebooks, una tablet, cinco celulares, un equipo DVR y documentación vinculada con la actividad investigada.
La pesquisa, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), permitió identificar perfiles en redes sociales y enlaces a tiendas virtuales asociados a la maniobra. Con ese material se localizaron depósitos, puntos de exhibición y la oficina comercial del sospechoso. Luego se realizaron vigilancias, seguimientos y monitoreo de entregas de mercadería para reconstruir el circuito de acopio y distribución.
En una etapa avanzada, y con autorización judicial, agentes de la Utoj emplearon la figura del agente revelador y realizaron compras controladas que aportaron evidencia considerada determinante. Con la totalidad de ese material, la Justicia dispuso los allanamientos y la imputación del investigado.
Este es el segundo procedimiento de características similares en poco más de un mes. A mediados del mes pasado se habían realizado ocho allanamientos en Lanús y Quilmes, donde fueron secuestrados más de 700 bultos con mercadería de origen extranjero ingresada de manera irregular.
- 1
Nuevas modalidades de ciberestafas exponen la otra cara de la innovación tecnológica
- 2
Tiene 13 años y junto a otro joven de 18 mató a un hombre para robarle la moto en José C. Paz
- 3
Ingresaban autos de lujo desde Paraguay como “turistas”, pero se los vendían a argentinos
- 4
Quién era “El Francés” Viarnes, el informante que expuso el narcoescándalo y terminó asesinado en el conurbano