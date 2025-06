Allanaron la casa y el estudio del abogado de famosos y deportistas investigado por estafas

“A priori y, sin perjuicio de las derivaciones y avances de la pesquisa, entiendo que los hechos aquí relatados constituyen los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada”.

Así, Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, describió la imputación que pesa sobre el abogado Nicolás Payarola, que entre otros representó a la mediática conductora Wanda Nara y al campeón del mundo Gonzalo Montiel.

Ayer, por pedido del fiscal Iribarren, el juez de Garantías Orlando Díaz ordenó una serie de allanamientos en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre. Los procedimientos se hicieron en la casa del abogado, en el barrio Golf, y en su estudio, en la zona conocida como Paseo de la Bahía 2.

De los operativos participó personal de la Estación de Policía Departamental Tigre, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Los allanamientos comenzaron ayer a la tarde y demandaron varias horas. Había orden de secuestrar documentación de interés para la causa”, informaron fuentes de la investigación.

El representante del Ministerio Púbico Fiscal también había solicitado la detención de Payarola, pero el magistrado no hizo lugar a la medida.

La investigación comenzó en abril pasado por la denuncia hecha por Sergio Alejandro O., un cliente de Payarola.

Los allanamientos en Nordelta estuvieron a cargo de la policía bonaerense

El denunciante relató siete hechos de estafa. “El imputado, habiéndose ganado la confianza de su cliente y amigo mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas de resolución de conflictos de Sergio Alejandro O., obtuvo ilícitamente, en beneficio propio y de posibles terceros que surgirán del avance de la pesquisa que nos ocupa, la suma de aproximadamente $63.672.107 y US$ 64.200, al no atender los intereses patrimoniales de la víctima vinculados a los distintos procesos judiciales que lo tenían como actor, al no cumplir con el pago del dinero que en algunos casos le era reclamado", sostuvo el fiscal Iribarren al solicitar los allanamientos.

Según explicó el representante del Ministerio Público, Sergio Alejandro O. siempre tuvo la voluntad de pagar, pero el abogado llevaba adelante “un claro y contundente método estafatorio [sic] disfrazado de ‘actividad judicial apegada a la ley’”.

El fiscal Iribarren explicó que Payarola “hizo y generó un perjuicio económico y patrimonial al mentado Sergio Alejandro O., que debió en distintos expedientes y trámites abonar para solucionar definitivamente los conflictos y reclamos solo generados exclusivamente por los engaños de Payarola la ‘friolera’ suma de aproximadamente de 13.221.872,70 pesos, 27.500 euros y 608.000 dólares: ello, sumado a decretos de embargos y una quiebra pequeña, conforme surge de la documentación agregada" al expediente.

Pedido de procesamiento

No fue el único revés judicial que recibió en las últimas horas el abogado. Como reveló Infobae, el fiscal nacional en lo criminal y correccional Martín Mainardi pidió su procesamiento en una causa iniciada tras una denuncia presentada por Gonzalo Montiel, futbolista de River Plate y del seleccionado nacional de fútbol.

Gonzalo Montiel con la camiseta del seleccionado nacional de fútbol HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese expediente, Payarola está imputado por administración fraudulenta. Ahora, la resolución está en manos del juez Santiago Bignone.

Según la denuncia, Montiel le habría entregado 700.000 dólares para presuntas inversiones que nunca se concretaron.