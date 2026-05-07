Detienen a dos peruanos con un extenso prontuario luego de una persecución por Monserrat

Lo que comenzó como una recorrida preventiva de rutina en el barrio porteño de Monserrat terminó con una persecución policial y la detención de dos ciudadanos peruanos que acumulaban pedidos de captura nacionales e internacionales. Uno de ellos, incluso, tenía vigente una alerta roja de Interpol por comercialización de drogas en Perú.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, que patrullaban la zona de las avenidas 9 de Julio e Independencia cuando advirtieron la presencia sospechosa de dos hombres dentro de un vehículo estacionado frente a la Universidad Argentina de la Empresa (AUDE).

Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron movimientos que llamaron su atención y decidieron acercarse para identificar a los ocupantes. Sin embargo, en el momento en que los uniformados intentaron realizar el control, el conductor aceleró y escapó a toda velocidad por avenida Independencia.

De inmediato se emitió una alerta radial y se desplegó un operativo cerrojo en distintas arterias de la zona. La persecución se extendió por varias cuadras hasta finalizar en la intersección de avenida Independencia y Solís, donde los sospechosos fueron finalmente interceptados y reducidos por los efectivos.

Una vez identificados, los policías comprobaron que ambos hombres tenían un extenso prontuario penal. El más comprometido era el detenido de 45 años, sobre quien pesaba una alerta roja internacional emitida en mayo de 2018 a pedido del Juzgado Penal Liquidador de la Corte Suprema de Perú por una causa vinculada a comercialización de estupefacientes.

Pero ese no era el único antecedente. Según las fuentes consultadas, también registraba pedidos de captura vigentes en la Argentina: uno por robo agravado, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°9, y otro por encubrimiento, emitido por el Tribunal Oral Federal N°3.

Detuvieron a dos peruanos con pedido de captura, uno con alerta roja de Interpol por venta de drogas (Prensa Ministerio de Seguridad)

El segundo detenido, de 48 años, también era buscado por la Justicia. Sobre él recaía un pedido de captura por encubrimiento agravado, requerido en marzo de 2026 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1.

Tras la detención, ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, quien avaló el procedimiento policial y ordenó avanzar con las actuaciones correspondientes.

Fuentes de la investigación señalaron que ahora se analizará el vínculo de los detenidos con otras causas abiertas tanto en el país como en el exterior. En paralelo, las autoridades judiciales deberán definir los próximos pasos respecto del imputado alcanzado por la alerta roja internacional, cuya situación podría derivar en un eventual proceso de extradición.