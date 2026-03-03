Amenazaron a un cliente con una cuchilla de carnicero para robar un kiosco a plena luz del día

El video dura apenas un minuto, pero alcanza para entender la tensión y los segundos de terror: un joven queda paralizado frente al mostrador del kiosco cuando uno de los ladrones ingresa, lo toma del cuello y le apoya un cuchillo de carnicero en la garganta. El otro recorre el local con rapidez, junta mercadería, dinero y revisa los bolsillos de la víctima antes de salir. Todo ocurre en pleno mediodía del lunes en un comercio situado en 13 y 33, en La Plata, donde el cliente estaba comprando. Menos de una hora después, los dos sospechosos estaban detenidos.

Según fuentes del caso, la alarma del robo ingresó al 911 y agentes de la Comisaría 2ª de La Plata acudieron al kiosco. El joven de 23 años contó que había entrado a comprar cuando irrumpió un hombre armado con una cuchilla, lo inmovilizó y lo obligó a quedarse quieto mientras su cómplice tomaba celulares, dinero y mercadería. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad interna del comercio se observa cómo uno de los ladrones se lleva cajas de bombones y el otro le quita el celular a la víctima que lo tenía en sus manos.

Con la descripción aportada por las víctimas, que identificaron a dos hombres que se movilizaban en una moto blanca y roja, se montó un operativo en la zona. Efectivos del Escuadrón Motorizado localizaron a dos sospechosos en 18 y 528. El acompañante descendió de la moto y corrió, pero fue reducido en 528, entre 18 y 19. El conductor abandonó el vehículo e intentó escapar a pie; lo encontraron subido a un árbol en 18, entre 527 y 528, y quedó detenido.

Los aprehendidos fueron identificados como Hernán Darío Guillermet, de 20 años, y Juan Pablo Morici, de 38, ambos vecinos de la zona y con antecedentes penales. Los dos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 acusados por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.

Los policías secuestraron a los detenidos una cuchilla tipo carnicero, tres celulares, dinero en efectivo, camperones negros, un casco, una gorra, una bufanda, una caja de encendedores, 29 atados de cigarrillos, un reloj dorado, una cadena y un dije del mismo color, además de la moto Corven Triax 150 cc sin patente en la que se movilizaban.

Al verificar los datos de Guillermet surgió un pedido de captura por un robo agravado del 9 de febrero. También registra ingresos a comisarías desde 2018 y había sido liberado del penal de Gorina en junio de 2022, tras cumplir condenas por causas que incluyeron abuso de armas, daño, robo agravado y robo calificado. Acumula, además, un robo agravado, robo en poblado y en banda y violación de domicilio de 2019 y otro robo agravado de 2018.

Morici tiene antecedentes desde 2007, con causas por hurto, robo calificado, amenazas y lesiones leves. Registra también una causa de febrero de 2020 y un pedido de captura por lesiones leves en contexto de violencia de género tramitado en 2025.