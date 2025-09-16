Casi muere electrocutado al intentar robar cables en Palermo: lo atraparon en plena maniobra

Eran las 2.29 de ayer cuando las cámaras del sistema de videovigilancia de Trenes Argentinos detectaron a un hombre caminando por la zona de vías en Empalme Maldonado, en el barrio porteño de Palermo. El intruso avanzó en dirección a la cabina de señales, un punto neurálgico para la operación ferroviaria de la línea Mitre. Minutos después, intentó manipular el tendido eléctrico . Según informaron fuentes oficiales, la maniobra representaba un riesgo extremo: de no haber estado el sector sin energía por obras programadas, el hombre podría haber recibido una descarga fatal .

El hecho fue el lanzamiento del Plan Estratégico de Seguridad y Prevención que la empresa ferroviaria implementa en el área metropolitana. Desde la torre móvil de seguridad instalada en Empalme Maldonado —equipada con un domo de visión de 360° — se advirtió la presencia del sospechoso y se dio aviso inmediato al Centro de Monitoreo. Desde allí se alertó al personal de seguridad de la empresa, que llegó al lugar y encontró al hombre interviniendo sobre los cables con aparente intención de sustraerlos.

Los agentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de efectivos de la Policía Federal Argentina, que lo trasladaron a la comisaría del ferrocarril Mitre. En el procedimiento se constató que no llegó a concretar el robo , aunque se investiga si hubo daños en bienes del Estado.

Fuentes oficiales indicaron que el riesgo de la maniobra quedó demostrado en el lugar. El tendido eléctrico se encontraba sin tensión debido a trabajos en los ramales Mitre y Suárez, pero en condiciones normales el contacto con el tercer riel o el corte del cableado habría provocado una descarga letal.

El caso quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, a cargo del juez Marcelo Martínez Di Giorgi. La investigación avanza bajo la calificación de tentativa de robo y posible afectación a la infraestructura ferroviaria. El imputado, de 24 años, no registraba antecedentes penales en el sistema policial.

Tras la aprehensión, el magistrado ordenó las primeras diligencias: la indagatoria del acusado y la incorporación al expediente de las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el objetivo de determinar su responsabilidad en este hecho y establecer si pudo haber participado en otros ilícitos recientes.