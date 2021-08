Archivan la causa contra Dalma y Gianinna Maradona por presunto “hostigamiento digital” contra Matías Morla

Un fiscal porteño archivó la causa en la que Matías Morla había denunciado a Dalma y Gianinna Maradona por presunto “hostigamiento digital”, al considerar que en ninguno de sus mensajes en redes sociales se advierte que hayan tenido la intención de afectar la integridad psíquica o física o la seguridad del abogado y que solo son el reflejo de la mala relación que tienen con el exapoderado de su padre, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada ayer por el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas 4 de la ciudad de Buenos Aires, Mauro Tereszko, quien tenía a su cargo una investigación iniciada a partir de una denuncia de Morla por presunto hostigamiento en las redes.

La propia Dalma Maradona celebró la decisión judicial en su Instagram: “No es casualidad que se haya archivado la causa donde nos acusaba a mi hermana y a mí por hostigamiento digital un 25″, escribió en referencia a ayer, día de la resolución y en el que se cumplieron nueve meses del fallecimiento de su padre.

“No se vislumbra en el caso que con su accionar se hayan dirigido al denunciante con la intención de afectar su integridad psíquica o física, su seguridad personal, limitar su autodeterminación o constreñir su esfera de libertad”, señala Teresko en su resolución, a la que accedió la agencia Télam.

“Por el contrario, sus expresiones son la continuación o permanencia de un conflicto que se inició de forma previa a la muerte de Diego Armando Maradona, contestes con una mala relación con el denunciante que siempre fue de público conocimiento y ventilada de la misma manera ante la opinión pública”, agregó el fiscal, .

Además, en relación a mensajes que ellas no escribieron, pero adhirieron en sus redes, el fiscal porteño consideró que “las imputadas no tienen dominabilidad alguna sobre el accionar de otros que se encuentran movilizados por el fallecimiento de una figura pública”.

“Aun cuando compartan los sentimientos y opiniones de distintas personas que expresan un juicio de valor negativo sobre el denunciante y las circunstancias vinculadas al deceso de su padre, ello ciertamente no puede constituir un acto tal que cumpla con los requisitos mínimos e indispensables de la figura de hostigamiento digital”, argumentó Teresko.

El fiscal porteño ordenó archivar el expediente y también, tal como solicitaron la semana pasada las hermanas Maradona a través de sus abogados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik, girar copia de estas actuaciones a la Fiscalía General de San Isidro, donde tramita el expediente principal por la muerte del excapitán de la selección argentina.

Fuentes ligadas a la querella de Morla en este expediente, a cargo del abogado Guillermo Schmidt, adelantaron que no están conformes con esta resolución y que van a recurrir a una instancia superior.

Por esta causa, la semana pasada Dalma y Gianinna fueron indagadas por Teresko en una audiencia realizada por videollamada en la que las hermanas se negaron a declarar y se defendieron a través de un escrito.

En ese descargo, las hijas mayores del “10″ negaron los cargos y aseguraron que Morla se hace la “víctima” para desviar la mirada sobre su posible responsabilidad penal y, entre otras cosas, lo acusaron de haber mantenido a su padre “en cautiverio” y “sujeto a la ingesta de alcohol, drogas, psicofármacos y al cuidado de nefastos y oscuros personajes”.

La denuncia original de Morla enumeraba una serie de mensajes difundidos desde las cuentas oficiales de las acusadas en Instagram y Twitter @dalmaradona y @gianmaradona.

Uno de ellos es una historia de Instagram titulada “Más cagón no se consigue”, del 6 de diciembre de 2020, en la que Dalma le recrimina a Morla haber llamado a su hermana por el hecho de que no lo dejaron entrar al velatorio de su papá y en la que la actriz y conductora radial le decía, entre otras cosas: “Agradéceme menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino”.

En su descargo, la defensa de Dalma aseguró que “llamar a alguien ‘Cagón’ es una forma coloquial de expresar que una persona es cobarde o miedoso en extremo” y que no fue ella quien llamó “asesino” a Morla en el velatorio, sino “la gente”.

Sobre otra publicación de Dalma, donde escribió “aparecé vos cobarde”, la defensa sostuvo que no ve el hostigamiento y que solo significa que para ella “el Dr. Morla es una persona que sentiría miedo ante situaciones difíciles”.

También hay otro mensaje difundido en redes del 10 de marzo pasado, donde la misma hija de Maradona contaba: “Un día vinieron Morla y Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos nos iban a dar porcentajes de los contratos y los sacamos cagando”.

Los abogados la defendieron señalando que Dalma solo contó que ellas “desecharon” dicho ofrecimiento.

En su denuncia, Morla mencionaba la adhesión que las hermanas Maradona hicieron a la marcha que se realizó el 10 de marzo de 2021 en el Obelisco porteño y de las que ellas participaron, bajo la consigna “No se murió, lo mataron”, a lo que la defensa respondió: “En ese sentido avanza la investigación de la Fiscalía General de San Isidro”.

