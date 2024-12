Arrestan en el aeropuerto de Córdoba a una influencer acusada de estafar con criptomonedas

En un fuerte operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Departamento de Delitos Económicos, se detuvo en el Aeropuerto de Córdoba a Candela Salazar, una influencer oriunda de esa provincia acusada de una estafa millonaria con criptomonedas. La joven de 27 años fue apresada tras abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires y se la hizo descender para llevársela a una comisaría. Incluso la puerta de la aeronave estaba cerrada y lista para salir.

La orden de dos allanamientos en el barrio Urca y la detención fue realizada por la fiscal del Distrito 2 Turno 1, Lourdes Quagliatti. Además en los operativos se arrestó a Nicolás Gionco, también de 27 años, acusado como partícipe necesario de “estafas reiteradas”. En tanto, se secuestraron elementos de utilidad para el esclarecimiento de los hechos, reportó el diario La Voz.

Candela Salazar, detenida en el Aeropuerto de Córdoba. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Según los primeros datos de la investigación, Salazar y Gionco engañaron a varias personas -hay cuatro denuncias en la Justicia- desde el año 2022 al hacerles creer que mediante inversiones de dinero podían obtener el pago de intereses mensuales en dólares, alrededor de un 10% o 12%. Esto a partir de operaciones financieras vinculadas a criptomonedas que la influencer decía realizar para “tentar a inversionistas”. Al parecer, Gionco captaba a clientes en un gimnasio y les contaba sobre las supuestas habilidades de Salazar con las inversiones y luego tenían una reunión con ella.

Las maniobras fraudulentas que desembocaron en las denuncias están estimadas en un prejuicio patrimonial de US$22.900, cerca de $27 millones. Sin embargo, la Justicia no descarta que esa cifra aumente ante la posibilidad de que aparezcan más casos. Está previsto que los dos detenidos sean trasladados en los próximos días a la fiscalía que interviene para declaración indagatoria.

La Justicia cordobesa además investiga una estafa en modalidad en pirámide.

Salazar acumula más de 9000 seguidores en Instagram y 12.000 en Tik Tok y es conocida por mostrar una vida de lujo a través de viajes internacionales y recomendaciones de marketing digital y negocios con criptomonedas. También tiene posteos sobre superación personal y el éxito financiero. Su última publicación en sus redes sociales fue hace dos días.

”Vengo a contarles algo que seguro se han preguntando. Notaron que en el últimos tres meses he estado más reflexiva de lo normal, siempre amé compartirles cosas sobre desarrollo personal, cambios y salir de la zona de confort. Pero en este tiempo no solo fue compartir información sino que también fue experimentarlo y vivirlo, y muchas veces creemos que podemos solos y nos ponemos en estado de supervivencia, por eso en estos meses me saqué la máscara de puedo con todo y solo me dejé llevar y me di cuenta de que todo es perfecto. Y solo hay que confiar en que el tiempo cura heridas, que las personas que te rodean son tus maestros, amigos y aliados, y en que todo siempre sale bien”, escribió la joven de 27 años.

Ella se describe como “nómada digital” y tiene una página web donde vende varios de sus servicios. Entre ellos, un curso para monetizar redes sociales y otro de marketing digital -con habilitación de reventa- para empezar un negocio. Dice ser capacitadora, motivadora y persona de habilidades para los negocios.

