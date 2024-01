escuchar

Detuvieron a dos sospechosos por el intento de robo de un dirigente del PRO en Morón ocurrido el lunes a la noche. Aunque no serían los autores materiales del asalto, los detenidos fueron encontrados a bordo del vehículo Volkswagen Passat que le fue sustraído a otra familia en el mismo raid delictivo.

La secuencia completa del robo frustrado siguió con los delincuentes sustrayendo el auto a una familia que estaba estacionada a pocos metros del dirigente del PRO. Fue en ese vehículo en el que escaparon hasta un taller mecánico, situado en calles Gaona y Perú, donde lo encontró la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Pablo Lamoglia (45), es un reconocido abogado del partido de Ituzaingó e integrante de una agrupación política fundada por Mauricio Macri, fue víctima del violento intento de asalto en la zona de Morón. Para evitar que le sustrajeran su vehículo, forcejeó con uno de los delincuentes que disparó. La suerte estuvo del lado del abogado, ya que, el tiro solo le rozó el brazo y sufrió heridas menores.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando el abogado salía de entrenar y subió a su camioneta Honda HR-V que había estacionado sobre la calle Ameghino a pocos metros de la intersección con Estanislao del Campo en el partido de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Según dijo Lamoglia ayer a LA NACION, “cuando me apuntaron, el de la puerta del acompañante no pudo abrirla, el de mi lado si, tome la llave del auto y bajé. En ese momento forcejeé con uno de ellos, le doblé la mano para que el tipo deje de apuntarme a mi cabeza y él alcanzó a disparar, la bala me rozó el brazo. Nos asustamos los dos. Le tiré la llave y salí corriendo rumbo a la plaza a pedir ayuda”.

Los ladrones huyeron al no poder hacer arrancar la camioneta. Se fugaron por la calle Ameghino. Unos metros después, se encontraron con una familia a bordo de un Volkswagen (VW). Los amenazaron, le sacaron todas sus pertenencias y huyeron con el auto. Fue este vehículo el que se encontró dentro del taller mecánico. Hasta allí llegaron tras seguir el auto por las cámaras de seguridad. Según explicaron los voceros, las capturas de Gastón Ezequiel Correa (30) y Natalia Staffoni (49) tuvieron lugar cuando los efectivos policiales los vieron ingresar a un taller mecánico a bordo de un Volkswagen Passat con pedido de secuestro. En ese lugar se encontró otros vehículos que serán analizados para determinar su procedencia ante la sospecha de que se trate de un desarmadero ilegal.

El caso quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la Fiscalía N°8 de Morón. El VW Passat, fue la clave para dar con los dos sospechosos, detenidos el ayer por personal de la Comisaria 5° de Morón de la Policía Bonaerense. Los detenidos, entre ellos un hombre de 30 años oriundo de la localidad de Caseros, serán indagados hoy.

Tras as detenciones, LA NACION consultó a Lamoglia que contó : “No sé mucho, solo que los dos detenidos no serían los del robo. Si no que tenían la posesión del auto Passat. Están declarando por encubrimiento”.

Críticas al garantismo

El letrado, integrante de la agrupación Juntos por Ituzaingó, escribió un hilo en su cuenta de X para contar lo que le pasó y pedir cambios en la legislación, en medio del cambio de gobierno. Además, criticó al exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni y su teoría “garantista” d el derecho penal.

“Como hombre de derecho, sé muy bien que la teoría está muy lejos de la realidad. Una teoría zaffaronista que se han encargado de enseñarnos e impregnar en la sociedad en las últimas décadas. Así, se nos hizo creer que los delincuentes son “víctimas de la sociedad” y no lo que realmente son personas que se creen con el derecho de actuar por fuera de la ley” , dijo el abogado del PRO.

Además, parafraseó al presidente Javier Milei para justificar su posición y manifestó su apoyo a la política de seguridad que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich y al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. “Como bien dijo nuestro Presidente Javier Milei: Cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano