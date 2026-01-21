Asalto brutal en Quilmes: cuatro jóvenes atacaron a un vecino a culatazos para robarle la camioneta y un menor de 14 fue detenido

La escena duró pocos segundos que parecieron eternos en los que la violencia escaló. Basilio había subido a su Volkswagen Amarok para ir a hacer unas compras cuando, al mirarse en el espejo retrovisor, vio que cuatro jóvenes corrían hacia él. Intentó cerrar el seguro, pero no llegó: apenas abrió la puerta para bajar, lo sacaron a golpes. Con las manos levantadas, y tratando de que no le robaran más que el rodado, recibió culatazos en la cabeza mientras los agresores forcejeaban para arrancarle las llaves y tomar el control del vehículo.

El asalto ocurrió en Quilmes Oeste, en la calle Miguel Cané al 500, alrededor de las 8.30. Tras el ataque, un llamado de alerta informó el robo de la Amarok blanca, dominio PBF 417. Con ese aviso, y en el contexto del refuerzo de los patrullajes de saturación del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª, los móviles iniciaron un rastrillaje por la zona para localizar el vehículo y a los sospechosos.

Los agresores escaparon con la camioneta, aunque lograron avanzar solo unas cuadras: según la víctima, en la huida hicieron “mucho lío”, chocaron el sistema de arranque y no pudieron ponerla en marcha nuevamente. El vehículo fue abandonado en movimiento en la intersección de Juan B. Justo entre Jujuy y Lamadrid; en ese punto, varios vecinos salieron por los gritos y uno de los sospechosos fue retenido hasta la llegada de los policías. Se trataba de un chico de 14 años.

El adolescente fue aprehendido a pocos metros de la camioneta. Los efectivos incautaron un revólver calibre 22 marca Jaguar con la numeración suprimida y sin municiones en el tambor. En paralelo, el relevamiento de cámaras particulares permitió situarlo como uno de los agresores que golpearon a Basilio con la culata del arma durante el robo.

Quilmes: robaron una Amarok a golpes y un chico de 14 quedó con arresto domiciliario

La víctima fue trasladada a la Clínica Trinidad de Quilmes por lesiones en el cráneo. “Me abrió la puerta, levanté las manos y me sacaron a golpes. Veía las armas, pero lo que veía eran los culatazos . Me pegaban por pegar, eran chicos, parecían menores”, relató en diálogo con la prensa hoy. Contó que no se resistió y que, pese a eso, la violencia fue extrema: “Toda la cabeza la tenía golpeada, capaz tenga una fractura. Ya me habían robado antes, pero nunca así”.

El hombre también describió detalles de la secuencia registrada por cámaras: habló de intentos de los asaltantes por frenar en la esquina para subir a otro cómplice que había quedado más adelante, y de cómo fueron descendiendo en la huida, mientras la Amarok avanzaba sin control. Dentro del vehículo quedó una gorra que no pertenecía al dueño.

Intervino la UFIJ N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Quilmes. La fiscalía avaló el procedimiento policial y dispuso que el adolescente sea entregado a sus padres bajo la modalidad de arresto domiciliario, imputado por robo agravado de automotor en poblado y en banda.

El resto de los autores hoy no fueron identificados, pero se analizan las imágenes. El vehículo recuperado quedó a disposición de la fiscalía para peritajes.