Asesinaron a golpes a una mujer en un baldío de La Matanza

Los vecinos oyeron los gritos de auxilio de la víctima

El cadáver de una mujer desnuda de la cintura hacia abajo fue hallado en un descampado de la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza. La autopsia estableció que la víctima fue asesinada de golpes en la cabeza, informaron fuentes policiales y judiciales. El hallazgo se produjo ayer, alrededor de las 8, en el cruce de las calles Llerena y Da Vinci, donde personal de la comisaría 1° de la Jefatura Distrital Sur de La Matanza concurrió ante una llamada de emergencia al 911 efectuada por vecinos.

La víctima no había sido aún identificada por las autoridades judiciales y solo trascendió que se trataría de una mujer de unos 30 años.

La mujer no presentaba signos de sujeción ni lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal, según indicaron los peritos.

"Pasé caminando con mi hija a las 7 y encontré a la chica, que estaba desnuda y boca abajo, con un golpe en la cabeza. Cuando vinieron los forenses me dijeron que la habían matado a las doce de la noche", dijo a la prensa Gladys, vecina del barrio. Agregó que la víctima "también tenía golpes de mazazos en la parte de la sien y en las manos, que las tenía todas rotas" y aseguró que no la conocía del barrio, donde vive desde hace 20 años.

Por su parte, otra vecina llamada Carla aseguró que alrededor de la medianoche escuchó "unos gritos terroríficos", pero su padre no la dejó salir porque justo en ese momento se había cortado la energía en la zona. "Era una chica que pedía ayuda hasta que en un momento no gritó más", describió la joven, quien se lamentó de no haber podido concurrir al baldío.

Más allá del relato de los vecinos, el fiscal a cargo de la investigación, Marcos Borghi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, supervisó el trabajo de los peritos de Policía Científica. De acuerdo con el relevamiento realizado, el sitio de hallazgo del cadáver sería la escena del crimen primaria, es decir que la víctima habría sido asesinada allí.

A pesar del rastrillajes realizado en el baldío y sus inmediaciones, los investigadores judiciales y los detectives de la policía bonaerense no encontraron en el lugar ni la ropa faltante ni objetos contundentes que pudiesen ser el arma homicida.