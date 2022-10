Asesinato de Blaquier. Vecinos de Pilar se concentraron para pedir justicia y reclamar seguridad

escuchar

Sobre el puente que cruza el Ramal Pilar a la altura del kilómetro 50, más de un centenar de vecinos de la zona se reunieron para pedir por más seguridad. Ayer, a pocos metros de allí, dos motochorros asesinaron a Andrés Blaquier, de 62 años, que circulaba junto a su esposa, Magdalena de Elordy Echagüe, en una moto BMW 1200 negra. La investigación apunta a un homicidio en ocasión de robo. Al reconocido empresario le quisieron sustraer el vehículo mientras estaba en movimiento sobre la Panamericana, un modus operandi que, aseguran los que vinieron a manifestarse, es muy frecuente en la zona.

Por eso, hoy muchos vecinos se acercaron a la manifestación con sus motos. Tal es el caso de Santiago Lavarello, que vive en Pilar y tiene una página de Instagram llamada Moto Paparazzi, en donde comparten imágenes de motos exóticas. Él está en contacto con muchos otros motociclistas de la zona y asegura que frecuentemente son interceptados por delincuentes cuando circulan por el Ramal Pilar.

Marcha por inseguridad en Pilar después del asesinato de Andrés Blaquier. Vista de la ruta donde apareció la moto y la entrada del country Martindale. Enrique García Medina - LA NACIÓN

“Esto pasa todo el tiempo. De hecho, a veces solíamos salir con las motos y nos íbamos a San Antonio de Areco, o viajes por el estilo, pero ya casi no se hacen por los robos. Lo que hacen los chorros es cruzarte la moto, que no siempre son de alta gama, sino que a veces te cruzan una moto destartalada, y te quieren hacer bajar. En general te tiran tiros a las piernas para frenarte, una locura. Nosotros somos los que nos tenemos que quedar encerrados, esto es ridículo, no se puede vivir así”, describe Lavarello.

Él señala que es frecuente ven motos sin patente en la zona, y a veces en barrios humildes se ven motos como la BMW que le quisieron robar a Blaquier, y “pareciera que a nadie le llama la atención”. LA NACION se comunicó con la intendencia de Pilar, a cargo de Federico de Achával, para consultarles sobre la seguridad del municipio, pero no dieron respuesta. Lo mismo ocurrió con los voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Los vecinos de Pilar señalan que falta seguridad y nadie controla a las motos que circulan sin patente Enrique García Medina - LA NACIÓN

La semana pasada ocurrió un intento de robo bajo esta misma modalidad en una ruta de la provincia de Buenos Aires, cuando un hombre fue baleado por asaltantes que lo abordaron con la intención de robar la moto. Ante el ataque, este logró esquivar el disparo al agachar la cabeza y aceleró a casi 300 kilómetros por hora para escapar y luego se detuvo en un puesto policial de la ruta 205 que va hacia la localidad de Cañuelas.

Los vecinos trajeron al puente banderas argentinas y cacerolas, pero decidieron no cortar el tránsito para no caer en el estilo de piquete del que suelen quejarse todos los días en la Ciudad. Otra manifestante que se acercó al puente con un cartel que dice “basta de inseguridad” es María Ibarrutia. Ella dice que a su hijo, que suele moverse en una moto Honda de alta cilindrada, lo interceptaron hace pocas semanas cerca del kilómetro 40 de este mismo ramal. “Fue exactamente igual, se le acercó una moto con dos personas, le mostraron un arma para intimidarlo y le hicieron señas para que se detuviera. Mi hijo aceleró y por suerte no le tiraron”, describe Ibarrutia.

El robo a Blaquier ocurrió ayer cerca a las 18.54, cuando se desplazaba por el carril lento de la autopista en sentido norte. Al llegar al kilómetro 50, cerca de la salida a Derqui, dos ladrones arriba de una moto verde marca Benelli conducida por Brisa de los Ángeles Villarreal, de 18 años –ya fue detenida–, le apuntaron con un arma para robarle. Hubo un primer tiro hacia el piso, que llevó a Blaquier a acelerar e intentar una maniobra evasiva; el siguiente disparo lo alcanzó en el pecho, del lado izquierdo. El empresario y su esposa cayeron; él, malherido, y ella, con una lesión en una de sus piernas. Aunque lo atendieron velozmente, Blaquien murió en el Hospital Sanguinetti.

Marcha por inseguridad en Pilar después del asesinato de Andrés Blaquier Enrique García Medina - LA NACIÓN

El ladrón que iba como acompañante, identificado como Luciano Jesús González, alias “Lucianito” –novio de Villarreal, y también de 18 años–, bajó de la Benelli y se subió a la BMW de la víctima. Tras ello, ambos escaparon a gran velocidad. Sin embargo, poco después, personal policial encontró el vehículo robado sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 39 de Panamericana, mano a Capital, a la altura del shopping Tortugas Open Mall (TOM). Tal como describieron testigos, el delincuente que viajaba en la BMW perdió el control y cayó sobre el asfalto. Se incorporó y huyó con la chica en la moto de vivos verdes.

El TOM queda a pocos metros de “El Perón”, un barrio de casas bajas y precarias. En una de las paradas de colectivo ubicadas en la puerta del centro comercial está Manuel Vargas, de 30 años. “Vení una noche al barrio y vas a tener material para escribir tres diarios sobre la inseguridad”, dice Vargas a LA NACION.

Vargas, que espera el colectivo junto con su novia y su hija pequeña, describe que ayer hubo un tiroteo en esta zona a las 4 y la semana pasada quemaron un auto. Cree que hay una disputa entre bandas narco por el territorio. “El barrio está muy inseguro”, agrega mientras el viento le aleja el cochecito.

De nuevo en el kilómetro 50, Ivonne, de 66 años, quien prefirió no decir su apellido, asegura vivir en el Martindale Country Club, el mismo exclusivo barrio en donde vivía Blaquier. “Es lamentable lo que pasó. Dentro del country estás seguro porque tenés 100 tipos de seguridad, pero al salir te chocas con la realidad, que es la que alcanzó a Andrés. Salís y no sabés si vas a volver. La Argentina de hoy es así, Pilar es así”, asegura.

LA NACION fue hasta el ingreso de Martindale. Allí, hay un guardia de seguridad armado con una escopeta, una escena que no se suele ver en la entrada de los barrios privados. Los hombres de seguridad prefirieron no hacer declaraciones.

Entre la bronca y la tristeza por la muerte del empresario que se siente en esta manifestación, se ven algunas motos de la policía bonaerense que merodean el lugar, y eso, hace enojar aún más a los vecinos. “Ahora vienen, pero después no los ves más, es la historia de siempre. Ayer mataron a uno de los nuestros, uno de los que genera empleo y labura todos los días”, reclama Bernardo Fernández.