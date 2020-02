Karen aseguró que hace varios días que no habla con el joven y que cada uno se tiene que hacer cargo del rol que cumplió Crédito: Captura de pantalla

Karen es la novia de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 que fue asesinado a golpes por un grupo de diez personas el 18 de enero por la madrugada, en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell. Días atrás, a casi dos semanas del hecho, Karen habló y contó que hacía seis años que estaba de novia, que la noche del crimen habló con Pertossi pero no le dijo nada de la pelea, y que según supo por su familia él estaba muy arrepentido.

" Está muy mal, es una tragedia. Pero es mi novio, es mi familia y me toca acompañarlo", dijo en una entrevista. Asimismo, se refirió a los amigos de su novio, todos los detenidos, y aseguró que "son chicos de bien, todos estudian y trabajan".

A tres días de sus declaraciones, ayer Karen volvió a hablar con el canal TN y habló con otro tono. Si bien insistió en que Pertossi está arrepentido, indicó: " Estaba muy naturalizado el pegarse y cagarse a trompadas afuera y dentro del boliche".

" Se les terminó yendo de las manos, una pelea callejera por una pavada terminó en cualquier cosa. Lo único que me explicó es que él trato de separar, eso en el video se ve".

Karen, quien declaró que hace doce días no se contacta con su pareja, también dijo: "Es triste verlos en esta situación y entiendo a la familia del chico fallecido, no me imagino lo que debe ser estar en sus zapatos".

La joven aseveró además que jamás tuvo problemas con Pertossi dentro de la pareja pero indicó: " No es la primera vez que me entero de una pelea, pero siempre eran cosas muy leves".

Sobre la responsabilidad de los padres en el hecho, destacó: "Los padres a sus hijos les dan la mejor educación, todos somos mayores de edad, cada uno es responsable de lo que hace afuera. Para mí los papás no pueden ser responsables de lo que hagan los chicos. Mi mamá a mí me dio la mejor educación y si yo voy y mato a alguien no va a ser culpa de mi mamá".

Por último, Karen resaltó: " Cada uno se tiene que hacer cargo del rol que cumplió. Si no tuvo nada que ver, me gustaría que salga, no la estoy pasando bien. Ni yo ni la familia".

Tras la golpiza

El fiscal general de Dolores Diego Escoda dijo ayer que se investiga a partir de una secuencia de imágenes de las cámaras de seguridad si al menos cuatro de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell se cambiaron de ropa tras la golpiza.

"Es muy importante y está en análisis que, en principio, aparentemente, los imputados se habrían cambiado de ropa en la esquina del lugar de los hechos y después de habrían ido a McDonald's", explicó el funcionario judicial que consideró que este tipo de actitud "es usual en personas después de haber cometido un delito".

Asimismo indicó a la agencia Télam que hay cámaras de seguridad municipales que registraron en la esquina de la escena del crimen a algunos de los acusados cuando aparentemente se intercambiaban prendas de vestir.

Luego, en las cámaras del local de comidas rápidas, ubicado unos 400 metros al sur del lugar de la golpiza, se captó unos minutos después a cuatro de los rugbiers, dos en la planta baja y dos en la alta del comercio, con la ropa presuntamente intercambiada, indicó Escoda.

