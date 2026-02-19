Detuvieron a dos menores integrantes de la Banda del Millón, uno de ellos, acusado del robo a la abuela influencer

A más de un mes del violento robo que sufrió Mónica Mancini, conocida como “la abuela influencer”, en su casa de Martínez, San Isidro, la Policía capturó a uno de los presuntos autores materiales del hecho: un menor de 17 años, integrante de la peligrosa banda del Millón. En las últimas horas también fue detenido un menor de 15 con pedido de captura activo y en condición de evadido y un adulto, también integrantes de la gavilla que azota a la zona norte del conurbano y que parece no dejar de regenerarse.

En el caso del adolescente de 17, su detención fue producto de la investigación de la causa por robo agravado que data del 9 de enero pasado, cuando tres delincuentes protagonizaron una violenta entradera en el domicilio de Mancini, la mujer de 82 años conocida en redes sociales por sus posteos de recetas de cocina y sus publicaciones sobre música y poesía.

Así fue la detención del menor detenido

Los criminales la golpearon, maniataron y se llevaron “dinero en efectivo (pesos argentinos y dólares), electrodomésticos, relojes, una notebook, carteras, una cámara Búho 360° y prendas de vestir de primeras marcas", según lo informado por fuentes policiales.

“Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad; recuerdo que decían entre ellos ‘vamos a buscar agua caliente sino dice nada’, también el sujeto dos me decía ‘esto es una zona liberada, señora’. Durante todo ese tiempo yo escuchaba que también había otro sujeto en la planta de arriba, es decir, un tercer sujeto con el que se comunicaban”, afirmó la víctima en su declaración como testigo.

El menor detenido en Tigre Policía Bonaerense

Luego de una investigación que desarrolló en forma encubierta el jefe de Comando de Patrullas de Tigre y se realizó junto a personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 2ª de dicha jurisdicción, se concretó la detención, según lo comunicado por fuentes oficiales a LA NACION.

Tras el arresto, el sospechoso quedó alojado en un centro de menores de La Plata, a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Responsabilidad Juvenil de San Isidro.

El video del violento asalto a la "abuela influencer"

“Gracias a todos por los mensajes y la preocupación. Sí, lo que circula en redes lamentablemente es real. ¡Estoy bien! Fue un momento muy feo, pero por suerte me encuentro bien físicamente. No fue fácil, pero estoy acompañada y contenida. En este momento priorizo mi tranquilidad y la de mi familia. Seguiré compartiendo mis recetas y conocimiento con ustedes. Gracias por el respeto y el cariño que me están enviando. ¡Los quiero!“, expresó la abuela influencer el pasado viernes a través de Instagram.

Persecución y detención

En un operativo distinto al que finalizó con el arresto del sospechoso de 17 años, personal del Comando de Patrullas de San Isidro detuvo en la madrugada de hoy a dos integrantes más de la banda del Millón, uno de ellos menor de edad y con pedido de captura y en condición de evasión.

Uno de los detenidos en el operativo Policía

Todo se inició en una recorrida preventiva de rutina, donde los agentes a cargo observaron una motocicleta Honda 110 sin el dominio colocado. Cuando procedieron a realizar las identificaciones correspondientes, los ocupantes emprendieron la fuga. Inmediatamente comenzó una persecución que finalizó sobre la calle Francia al 200, a unas 10 cuadras del Hipódromo de San Isidro.

En el lugar arrestaron a un menor de 15, que era buscado por robos bajo la modalidad escruche y que al momento de ser interceptado estaba en calidad de evadido. Además, fue aprehendido un mayor de edad.

Parte de los elementos incautados Policía

Asimismo, los oficiales incautaron una mochila identificada con la empresa de reparto a domicilio “Pedidos Ya”, donde encontraron “herramientas de efracción y un equipo de telefonía celular”, según lo informado por fuentes policiales a LA NACION. Por el caso, también interviene la UFI de Responsabilidad Juvenil de San Isidro.

Otro de los detenidos en el operativo Policía

Cabe destacar que la banda del Millón había marcado 171 casas para robar en Vicente López, San Isidro y San Fernando, según surgió de la información recuperada a fines de 2025 del celular de Hugo Castillo San Martín, uno de los líderes de la organización. El joven de 20 años fue detenido en noviembre, pero las operaciones de la gavilla continuaron al mando de Thiago Sandoval, alias Polli, y Brandon Imanol Brites, quienes dirigían los crímenes desde sus lugares de detención en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).