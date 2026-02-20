Investigan a Pitty, la numeróloga por supuesta estafa y manipulación de clientes vulnerables

Verónica Asad, conocida públicamente como Pitty, la numeróloga, se encuentra bajo investigación judicial por presuntamente aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes. La acusación, que se tramitará en la justicia penal ordinaria, fue confirmada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19 de febrero, según pudo saber LA NACION.

El máximo tribunal intervino para resolver un conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 y el Juzgado Federal Criminal y Correccional Federal 9, con asiento en Comodoro Py 2002. Tras el dictamen del Procurador General, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que la causa no debía ser investigada por el fuero federal, sino por la justicia de instrucción ordinaria, asignándola finalmente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 31.

La investigación se inició a partir de la denuncia de Pablo Salum, quien se presenta en redes sociales como “Fundador de Red LibreMentes” y se autodefine como un “luchador” contra las “pseudociencias coercitivas”. Salum acusó a Asad de captar a individuos en una situación de vulnerabilidad emocional o psicológica para manipularlos y, de esa forma, obtener dinero o bienes. En su presentación judicial, según pudo saber LA NACION, el denunciante también solicitó una prohibición de acercamiento y contacto por parte de Asad hacia él, medida que el juzgado de instrucción concedió.

Esta denuncia de Salum se presentó de forma simultánea a una causa abierta en Comodoro Py 2002. Aquel expediente federal, que ya fue sobreseído, había surgido a raíz de la contratación de Pitty, la numeróloga por parte de la entonces presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, para un presunto “curso de coach”. En esa misma causa se investigaba la supuesta contratación irregular del exmarido de Batakis en el área de sistemas y del hijo de Barros en una gerencia del banco, según fuentes judiciales.

La denuncia federal había sido impulsada por la entonces diputada nacional María Graciela Ocaña, y el fiscal Guillermo Marijuan imputó a las exfuncionarias y a Asad por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. No obstante, el año pasado, el fuero federal dictó el sobreseimiento de Batakis, Barros, Asad y los demás involucrados. Esto ocurrió después de que una auditoría interna del Banco Nación concluyera que “no se pudo determinar que la institución haya sufrido un perjuicio patrimonial por la contratación directa del servicio”.

El nexo entre ambos expedientes fue un punto clave en la disputa de competencia. El juzgado de instrucción que recibió la denuncia de Salum inicialmente derivó el caso a Comodoro Py por razones de conexidad con la causa del Banco Nación. Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó el caso y argumentó que los hechos denunciados por Salum eran distintos y escindibles de la investigación federal ya en curso. El Procurador General de la Nación interino coincidió con esta visión y señaló que los hechos del caso de Salum se vinculaban específicamente con la actividad de Asad como numeróloga y no tenían la suficiente entidad para ser atribuidos al fuero federal, según pudo saber LA NACION.

La decisión de la Corte Suprema, que siguió el criterio del Procurador, ratifica que la presunta manipulación psicológica y despojo de bienes a clientes vulnerables por parte de Asad deberá ser investigada en el ámbito de la justicia ordinaria. En su presentación, Salum detalló que la numeróloga habría manipulado a Barros, lo que subraya la naturaleza de la acusación de aprovecharse de personas en situación de fragilidad. La investigación sobre las presuntas estafas y manipulaciones de Pitty, la numeróloga continúa ahora su curso bajo la supervisión de un juzgado nacional.

Pitty habló en DDM y explotó contra Pablo Salum

Tras tomar conocimiento de la denuncia, Pitty tuvo la oportunidad de realizar su descargo en DDM (América TV), donde se encargó de contar muchos detalles desconocidos sobre la situación y aseguró que Pablo Salum la acosó durante muchos años.

En un primer lugar, recordó: “En el 2016 yo pesaba 160 kilos y este tipo me volvía loca, me llamaba, me acosaba, me llamaba al teléfono de turnos y me decía ‘hija de p***, te voy a matar’ y yo era una boludita (sic) de barrio que venía en el 166 a probar suerte en los canales y atendía a todo el mundo gratis por un minuto de cámara. Él tiene un problema conmigo, yo no tengo ningún problema, ahora lo tengo porque estoy harta. Todo sin conocerme”.

“Él dice que lo que hago es atrapar gente, dice que tengo una secta. Yo soy numeróloga, pero soy una mina simple, práctica, tengo un don. Un día me cansé del acoso, hablé con una abogada y la abogada me dijo que me presente en la Justicia, presenté mi teléfono, tuvo que exponer mi teléfono y ahí vieron todas las llamadas con el acoso. En dos minutos lo llamaron, lo hicieron firmar papeles de que no me podía joder. Esto está en la Justicia”, agregó.

Luego, aseguró creer que él siente algo más por ella: “Que investiguen todo lo que quieran. Yo creo que él está enamorado de mí. Yo lo invito, si él necesita estar cerca mío, le doy trabajo, si quiere que le dé un besito de cachete, le doy”.

Para finalizar, Pitty ironizó con respecto a la popularidad de los therians: “¿Yo cómo voy a captar gente? Si estamos en el 2026 y hay gente que se cree que es perro y nadie le dice nada, ¿me van a meter en cana a mí por hacer numerología? ¿Es joda, entendés?”.