Un hombre mató a su hermana, a la que acusaba de haberle robado para comprar drogas, y un compañero de trabajo lo presionó para que confesara

Un tremendo crimen intrafamiliar conmocionó esta mañana a la ciudad de Las Flores, en el centro-este bonaerense. Un hombre mató a su hermana luego de una discusión en la que la acusaba de haberle robado para comprar drogas y quiso enterrarla, pero un compañero de trabajo lo presionó para que se entregara y confesara el crimen.

El sospechoso, entonces, fue por sus propios medios a una comisaría local, donde se entregó, y posteriormente la policía halló en el domicilio señalado por el propio acusado el cadáver de Sabrina Berardi, de 37 años.

El episodio ocurrió a las 6 en la casa familiar que albergó en su infancia a los hermanos, situada en las inmediaciones del barrio Procasa 1. Allí, actualmente, vivía solo la mujer, que tenía tres hijos. Los motivos del crimen aún deben ser esclarecidos por la Justicia, pero de acuerdo a lo relatado a LA NACION por un vecino que conoce a los dos hermanos “de toda la vida”, fue el brutal epílogo de una discusión.

Según su testimonio, las peleas entre los dos eran comunes y en 2020 la mujer le había impuesto una restricción a su hermano, Nelson Berardi, de 35 años. “El problema viene desde que ella empezó a consumir, porque comenzó a robarle y venderle todo”, indicó aquel vecino.

Sabrina Berardi estaba separada del padre de sus hijos Facebook

“Ya le había vendido las herramientas de trabajo, el televisor y la garrafa. Nelson fue a su casa con el pretexto de que le habían entrado de nuevo a robar. Ella estaba tomando cocaína y, bueno, la agarró a trompadas y la ahorcó. Eso ocurrió a las 6, y a las 8 fue a buscar una pala a lo de un compañero, que le dijo que lo iba a denunciar si no se entregaba”, contó. Además, destacó que los niños no estaban en la casa, sino en el domicilio de la expareja.

“Me mandé una cagada. Maté a mi hermana”, habrían sido las palabras que el hombre le expresó a su colega al buscar la herramienta, según lo consignado por medios locales. El presunto homicida habría empezado a cavar el pozo, pero luego se arrepintió y se entregó en la comisaría de la Policía Comunal de Las Flores. Inmediatamente, efectivos fueron al lugar de los hechos y hallaron el cuerpo de la mujer.

“ Nelson era una persona muy tranquila, vivía jugando al fútbol en el barrio con amigos y laburaba. Ella en sus tiempos también era buena, pero no era de tener amigas en el barrio y chocaba con todos ”, agregó el vecino.

El acusado quedó detenido y fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Azul, encabezada por el fiscal Marcelo Fernández. Los investigadores trabajan para conocer en detalle las circunstancias que lo llevaron a cometer el crimen, al tiempo que esperan los resultados de la autopsia para certificar las causas de muerte de Sabrina Berardi.