Así es la búsqueda del joven desaparecido después de haber ido a bailar

Nicolás Tomás Duarte tiene 18 años. Lo último que se sabe de él es que el sábado pasado, a la madrugada, fue expulsado de un boliche de Ezeiza por personal de seguridad. Cámaras de seguridad lo filmaron cuando caminaba desorientado hacia Tristán Suárez, donde vive. Ahora, buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bomberos, perros entrenados en rastreo y helicópteros participan de un operativo de búsqueda para tratar de dar con el joven.

Deseserada búsqueda de un joven desaparecido

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. La búsqueda se centra en el arroyo Ortega, en Ezeiza, ante la presunción de que, desorientado y en medio de la fuerte tormenta que azotó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el sábado pasado, cayó al agua.

La investigación comenzó después de que la madre del joven hiciera la denuncia de su desaparición en la comisaría 1ª de Ezeiza. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Ezeiza.

“Tras un exhaustivo relevamiento de cámaras públicas y privadas, el personal policial reconstruyó de manera cronológica y precisa los últimos desplazamientos del joven. Se determinó que a las 4.10 del sábado pasado fue retirado del local bailable por personal de seguridad privada y luego fue visualizado caminando solo por distintos tramos de la ruta 205 hasta las 05.20, momento en el que se lo observa en dirección a Tristán Suárez, con signos compatibles con ebriedad y desorientación”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Desesperada búsqueda de un joven desaparecido

Además, el chofer de un camión que recolecta residuos declaró haberlo visto en las inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, en la localidad de La Unión, en Ezeiza, con una lesión en la boca.

“El testigo le preguntó si necesitaba ayuda y el joven le respondió que no”, dijeron las fuentes consultadas. Los informantes agregaron que, a las 8.02, cámaras de seguridad lo filmaron caminando por calle Las Araucarias hacia un puente precario sin barandas sobre el arroyo Ortega, “punto donde se pierde su rastro”.

Con los datos que surgieron de la filmación y la declaración del testigo, desde la fiscalía dispusieron un operativo rastrillaje en el arroyo Ortega.

La última vez que Nicolás Tomás Duarte fue visto

“Los peritos de Tecnologías Aplicadas de la Superintendencia de Investigación en Función Judicial de la policía bonaerense hicieron un análisis geotécnico y de antenas, determinando que el teléfono celular del joven dejó de emitir señal en la zona del boliche donde había ido a bailar. Entonces, las tareas de búsqueda se orientaron hacia el cauce del Arroyo Ortega. De forma paralela, se ejecuta un relevamiento ampliado de cámaras en domicilios particulares y unidades de transporte de la línea 306, así como un control técnico del terreno y del flujo de agua del arroyo”, dijeron fuentes policiales.

De la búsqueda, participan efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Ezeiza de la policía bonaerense, la Dirección Provincial de Defensa Civil, el Gabinete Técnico de Operaciones de Ezeiza, la División de Caballería, canes de rastreo, rescatistas y buzos tácticos de la policía bonaerense. Además, helicópteros sobrevuelan la zona.