Impresionante persecución. Con 15 patrulleros y decenas de tiros en 22 kilometros: así atraparon al ladrón del micro escolar que chocó 21 vehículos

Fue como en en el cine de superacción. Decenas de móviles a toda velocidad, con sus balizas encendidas y la adrenalina de los efectivos al máximo; adelante, un ómnibus que aceleraba y zigzagueaba entre los autos, siempre al borde de provocar un desastre. Tiros de un lado y del otro, y, en el alocado derrotero, autos que iban quedando destrozados. De Villa Luro a Luis Guillón. Más de 22 kilómetros de persecución y enfrentamiento armado, con 15 patrulleros involucrados y 21 vehículos chocados, entre ellos, una ambulancia. Ese fue el saldo de la cacería que concluyó, anoche, con la detención del asaltante que había robado el micro escolar de la puerta de la casa de su dueño, en el tranquilo barrio del oeste porteño.

Según fuentes policiales, el robo se produjo anoche en Zelada y Mozart y fue denunciado por Damián, el dueño del micro, que llamó al 911. Sobre ese momento, el hombre relató en diálogo con los medios: “Ayer saqué a pasar al perro como siempre y vi que se me están llevando el colectivo. Se dio la casualidad de que justo se juntaron los planetas y lo vi”.

Robó un micro escolar en Villa Luro y forzó una espectacular persecución que terminó en Luis Guillón

Tras ello agregó: “Primero llamé a mi hijo para ver si era él quien manejaba, pero me dijo que no. Y justo pasaba con la camioneta un amigo. Entonces, me subí y le dije ‘Vamos a seguirlo a una distancia prudencial’. Automáticamente llamé al 911 y lo seguí hasta Emilio Castro y General Paz. Ahí el ladrón hizo una maniobra que realmente fue intrépida y logró evadirme. El tipo sabía lo que hacía”.

Damián relató que el delincuente giró en “U” al ver que se aproximaba el personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, que inició la persecución del vehículo desde ese punto, sentido al Riachuelo. Inmediatamente se sumaron al operativo efectivos de Despliegue e Intervenciones Rápidas y Servicios Especiales (DIRySE) y de la Comisaría Vecinal 8 C.

Uno de los móviles embestidos por el micro Policía

La huida del ladrón continuó por la autopista Juan Domingo Perón, conocida como Camino Negro. A esa altura también se incorporó a la persecución personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El delincuente al mando del micro escolar enfiló hacia el Camino de Cintura, donde chocó contra varios autos particulares, una ambulancia y cuatro móviles de la Policía Bonaerense. Según pudo averiguar el cronista de LN+, fueron más de 20 los vehículos embestidos.

En este contexto, se informó que el delincuente, que iba armado, trató de repeler a los efectivos a balazos. Sin embargo, no lo consiguió y los policías que lo perseguían respondieron con disparos a los neumáticos y al motor del ómnibus, que finalmente se detuvo en colectora de Camino Cintura y San Martín, en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde el conductor fue detenido.

Fuentes policiales lo identificaron como Carlos Alberto Cáceres, de 43 años, quien tiene antecedentes por una tentativa de robo cometida en febrero de 2020. Debió ser trasladado al hospital Santamarina, de Monte Grande, para recibir atención por los traumatismos que recibió durante la accidentada persecución.

Robo, persecución y tiroteo en el Conurbano

El ómnibus terminó con 16 impactos de bala, mientras que el delincuente efectuó otros siete disparos contra los policías en plena persecución, dijo a la agencia de noticias Télam uno de los policías que participó del episodio. No obstante, ni dentro del transporte escolar ni en poder del detenido se encontró arma alguna, por lo que la policía no descarta que la hubiera arrojado por la ventanilla en algún tramo del violento raid.

Las fuentes también dijeron que el dueño del micro había visto que se habían subido tres sujetos cuando cometieron el robo. Será materia de investigación, también, si dos presuntos asaltantes lograron bajarse antes del final de la persecución,

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Ciaffarelli, que ordenó la aprehensión del asaltante arrestado en Luis Guillón y el secuestro del ómnibus.