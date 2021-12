Ataque “piraña” en La Matanza: interceptaron un auto y le robaron todo al conductor y al acompañante a punta de pistola

Un momento de terror vivieron dos amigos en la zona oeste del conurbano cuando iban en un auto y fueron emboscados por una banda de ladrones que, por medio de un asalto del tipo “piraña” los amenazaron y encañonaron con armas de fuego para despojarlos de todas sus pertenencias.

El episodio, que trascendió en las últimas horas, se produjo el domingo cerca de las 19.30 en Polonia al 1500, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Toda la secuencia quedó registrada en video a través de una cámara de seguridad vecinal.

En las imágenes se observa un coche blanco con vidrios polarizados detenido en la calle, con su conductor al volante; su acompañante, en tanto, había bajado y el portón del baúl estaba abierto. De pronto, aparece en escena una camioneta Fiat Fiorino roja de la que descienden tres hombres.

Violento asalto por un grupo de delincuentes armados en Lomas del Mirador

Uno de ellos encañonó a una de las víctimas con un arma de fuego, mientras que otro de los delincuentes apuró el paso para amenazar al conductor, que alcanzó a bajarse y huyó a toda carrera del lugar. Un tercer delincuente le sacó la mochila al copiloto, mientras que su cómplice se metió dentro del habitáculo del auto de los damnificados, por la puerta derecha, y comenzó a revolver todo lo que allí había.

Finalmente y luego de alzarse con el botín, los asaltantes se dirigieron a la Fiorino, que estaba estacionada del lado izquierdo con un cuarto cómplice que los esperaba, con el motor en marcha. Escaparon a toda velocidad rumbo a la calle Alicia Moreau de Justo. No se llevaron el coche, pero sí la llave de arranque, actitud que llamó la atención de los investigadores.

“Acá cuando te descuidás, te embocan”

Una de las víctimas relató: “Llegamos, empecé a bajar las cosas del baúl del auto, le alcancé unas cosas al conductor y me abordaron dos sujetos a mí, y uno más a él. Los dos que me amenazaron estaban armados, me dijeron que me quedara quieto y me sacaron todas las pertenencias personales y dos cadenitas”.

Sostuvo que los delincuentes “seguro tenían menos de 25 años”.

“Los patrulleros pasan de vez en cuando, pero la seguridad es pésima, para ser sinceros. Fue como muy imprevisto, después de Navidad; estaba todo tranquilo, no había un alma en la calle y era el horario justo. Hay que estar constantemente alertas porque acá, cuando te descuidás, te embocan”, se lamentó la víctima, que radicó la denuncia en la comisaría de la zona.

El titular de Vecinos en Alerta, Gabriel Lombardo, dijo a LA NACION que en la misma cuadra en la que ocurrió este hecho hubo hace un mes una entradera. “Todas las casas están rodeadas por alambres de púas; estamos a 30 metros de la colectora de la General Paz, una vía de escape segura para los delincuentes. A esta casa la desvalijaron, la vaciaron absolutamente”, indicó el referente vecinal.

Otro comerciante de la zona expresó su preocupación por la sucesión de asaltos. “Acá están robando seguido por la vía escapatoria que tienen acá nomás, al cruzar el puente. Roban del lado de provincia y hasta que llega la denuncia del lado de Capital aprovechan. Acá mismo yo vi cómo robaban dos autos. Hay custodia de policía, pero se ve que los delincuentes tienen anotados los horarios”, señaló Walter.