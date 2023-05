Bahía Blanca: la historia del niño de 12 años que le robó el auto a su padre y manejó 450 KM para ver a su madre

escuchar

Tras la difusión del caso del niño de 12 años oriundo de Bahía Blanca que le robó el auto a su padre y manejó 450 kilómetros junto con un amigo, Juan, el progenitor del chico, dio en las últimas horas una entrevista en la que reveló la historia detrás de lo ocurrido. De acuerdo con el hombre, la intención de su hijo era llegar a la localidad de General Villegas -en el noroeste bonaerense- para ver a su madre, quien los “abandonó” luego de comenzar una relación sentimental con una persona que conoció a través de las redes sociales. “Él conocía la ruta y bueno... se embarcó en una locura”, aseguró.

Consultado en TN acerca de la huida de su hijo el último fin de semana, la cual motivó el despliegue de un fuerte operativo policial hasta que el menor fue encontrado en General Villegas, Juan afirmó: “La madre lo abandonó hace seis meses. Se fue y el nene obviamente la extraña. No justifico lo que hizo, pero hay que ponerse tambien en su lugar, quiere ver a su madre”.

Más tarde, recordó que el viernes por la noche, un día antes de lo sucedido, estuvo con su hijo en casa “mirando películas hasta tarde”. “Miramos Rápido y Furioso y se acostó a eso de las 3. Después lo desperte a las 8 para tomar unos mates, pero me dijo que tenía sueño y se quedó en la cama y yo en la mía. A las 9 me despierto y ya no estaba”, señaló.

Tras ello, insistió: “El nene quiso ir a ver a la mamá y fue camino a Villegas. Estuvo con una amiga allá en Villegas, porque yo trabajaba en Villegas. Por eso él conocía la ruta, porque íbamos y veníamos siempre, pero a raíz de que la madre lo abandonó tuve que dejar el trabajo y volver a Bahia Blanca”. A continuación, dijo respecto del presente de su expareja: “La mamá conoció a una persona, José Molina, que vive en un campo a ocho kilometros de Vila. Conoció a esta persona por TikTok mientras yo estaba trabajando y decidió irse callada la boca. Dejó al nene en la casa de un tío y se fue”.

El auto en el que escapó el niño junto con un amigo Gentileza: eldoce

Después de un largo tiempo incomunicados, la mujer habría contactado a su hijo hace algunos días, según el relato de su padre. “Ella lo había llamado, le dijo que lo extrañaba y se ve que le ha pasado bien [la dirección de] donde estaba. Él [por el niño] conocía la ruta, sabía que estaba para aquel lado, y bueno... se embarcó en una locura, en una fantasía en su cabeza que lamentablmente ahora trae muchas consecuencias”, contó Juan.

Por último, explicó cómo es que el niño de apenas 12 años fue capaz de manejar su auto 450 kilómetros “Él manejaba karting en circuito cerrado y yo le enseñé [a conducir] el auto hace dos días. Una vueta manzana dio nomas, por el tema de que estamos solos porque yo parientes no tengo acá. De parte de la madre tiene algunos tíos, pero me hago cargo prácticamente solo”, concluyó.

LA NACION

Temas Bahía Blanca