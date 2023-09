escuchar

Una promotora de productos nutricionales fue baleada ayer en la pierna derecha por dos delincuentes que la interceptaron en la calle y le robaron una mochila en la que llevaba 10.000 dólares. La víctima fue interceptada por los ladrones cuando salía de la casa de una amiga en la localidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham.

El robo ocurrió ayer, minutos después de las 18, cuando en Delatte al 100, en la citada localidad de Hurlingham, y la secuencia del ataque y robo quedó registrada por una cámara de seguridad, según informó la agencia de noticias Télam.

La secuencia del ataque fue registrado por una cámara de seguridad

Según las imágenes, la víctima fue interceptada por dos delincuentes que descendieron de un auto Ford Focus gris. Primero bajó del vehículo, del lado del acompañante, uno de los ladrones y poco después lo hizo un cómplice.

Los delincuentes forcejearon con la víctima, la balearon y se apoderaron de la mochila donde llevaba 10.000 dólares, para luego huir en el automóvil.

Tras escuchar el disparo, la pareja de la amiga de la mujer asaltada salió a calle y, después de asistirla, llamó al número de emergencias 911.

La víctima fue traslada de urgencia al Hospital Posadas, donde recibió asistencia médica y fue intervenida quirúrgicamente a raíz de un balazo en la pierna derecha.

El hombre que asistió a la mujer relató a la policía que la escuchó gritar y pedir auxilio, por lo que salió de la casa a ayudarla .

”Se escuchó un disparo de arma de fuego y la mujer quedó tirada en el piso”, dijo el hombre, según Télam.

Los investigadores del robo esperan que la víctima sea dada de alta para que pueda declarar.

“Estábamos acá en mi casa y salimos. Ella se estaba yendo y, ni bien abrimos la puerta, frenó un auto, bajó un hombre con un arma y ella atinó a correr un poquito. Ahí le dispararon. Cuando le dispararon se puso a forcejear, salió mi marido a defenderla y después se fueron”, dijo Mayra, la amiga de la víctima en declaraciones al canal de noticias Crónica.

Y agregó: “No se si fue al voleo. Ella está bien gracias a Dios. Solo rompió tejido blando el disparo. No pude verla después. No sabía ni siquiera que tenía algo de plata. No están identificados los ladrones. Nos enteramos en el momento que pasó todo que tenía ese dinero. Podría haber salido muy mal. Tiene una herida de bala en la pierna derecha. Es la inseguridad que todo el mundo tiene”, concluyó la mujer”.

La investigación está a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Morón. Los funcionarios judiciales quienes trabajaban con el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad para lograr identificar y detener a los delincuentes.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano