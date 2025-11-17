Balearon otra vez al heredero de Los Monos: quedó internado en grave estado

ROSARIO.- Dylan Cantero, de 21 años e hijo de Máximo Ariel Cantero, fundador de la banda Los Monos, volvió a ser blanco de un ataque a balazos este lunes por la tarde en barrio La Granada, zona sur de Rosario, donde se originó este clan criminal. El joven recibió dos impactos de bala en el abdomen y otra herida en la región lumbar, por lo que fue trasladado en estado grave al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Junto a él resultaron heridas tres mujeres, identificadas como integrantes de la familia Cantero .

El ataque ocurrió pasadas las 14.40 en la intersección de Caña de Ámbar y Pasaje 512, el mismo lugar donde Dylan Cantero fue baleado el 15 de octubre pasado. Ese episodio derivó en una situación de extrema gravedad: cuando fue dado de alta al día siguiente, se produjo una balacera en la guardia del hospital, lo que provocó pánico entre los trabajadores del centro asistencial. En la escena, los atacantes dejaron una nota con un mensaje directo: “Dylan Cantero, no batas la cana”, en alusión a una supuesta colaboración con la Policía.

Después del nuevo ataque, los heridos fueron trasladados inicialmente en el taxi de un vecino al hospital Roque Sáenz Peña. Luego, Dylan fue derivado al HECA en una ambulancia escoltada por varios patrulleros. Debido a la gravedad de su cuadro, fue ingresado directamente al quirófano en código rojo.

El asedio sobre Dylan Cantero volvió a quedar en evidencia el 6 de noviembre, cuando se produjo una balacera contra una panadería ubicada en Oroño y Patria. En ese lugar, los atacantes dejaron otra nota a modo de escrache.

Las amenazas contra el heredero de Los Monos no son nuevas. Durante varios tramos de 2025, Dylan fue mencionado en banderas atribuidas a Los Menores, la banda rival de Los Monos. En agosto aparecieron telas colgadas en escuelas y otros puntos de la zona sur acusándolo de “matar gente trabajadora en barrio Las Flores”.

Dylan es el hijo menor de Máximo Ariel Cantero y Celestina Contreras, fundadores de la organización narcocriminal Los Monos. Es hermano de Ariel Cantero, actual líder de la banda que cumple condena en una cárcel federal, y tío de Claudio Cantero, asesinado en 2013.

Quedó solo a los 8 años cuando, en mayo de 2013, fue detenida su madre. Una vecina del barrio La Granada lo alojó mientras no quedaba nadie de la familia en libertad: todos estaban presos o prófugos. Fue el único que zafó de los allanamientos masivos contra Los Monos tras la ola de venganzas desatada después del asesinato de Claudio Cantero.

Su vida delictiva comenzó muy temprano. Dylan fue aprehendido en varias ocasiones cuando era menor de edad por distintos delitos, entre ellos portar armas de fuego. En marzo de 2021 fue detenido con $280.000 y US$700. En enero de 2022, siendo menor, la Policía lo detuvo en barrio Las Flores montado en un caballo y con armas, como en un film del lejano oeste. En agosto de 2019, a los 15, fue interceptado cuando iba en un Volkswagen Gol con otra persona y le adjudicaron la tenencia de una pistola calibre 9 milímetros que fue arrojada desde el auto.

En septiembre de 2022, tras cumplir 18 años, fue detenido en el marco de una investigación de la fiscal Marisol Fabbro sobre un grupo desprendido de Los Monos que lideraban su sobrino Luciano Cantero, hijo de Claudio Cantero, y Lorena Verdún. Cuando se vio rodeado, Dylan intentó escapar por los techos del barrio La Granada con una ametralladora en las manos, con la que pretendía intimidar o disparar a los policías que finalmente lo atraparon.

En diciembre de 2023 aceptó un juicio abreviado y fue condenado a tres años de prisión efectiva al admitir ser miembro de la asociación ilícita que lideraba su sobrino, actualmente preso en un pabellón de alto perfil en el penal de Marcos Paz. También tenía causas acumuladas del fuero de menores por tenencia ilegítima de arma de fuego y encubrimiento por motos robadas halladas en su domicilio.

En octubre de 2024, la Cámara Penal redujo su condena unificada de 5 años y 6 meses a 3 años tras un planteo de su defensa, apoyado por la asesora de Menores, que señaló que el fallo original resultó “estigmatizante y discriminatorio en virtud de su familia de pertenencia”. Dylan recuperó su libertad a finales de 2024 tras purgar su condena.

Los ataques contra Dylan se producen en un contexto de profunda reconfiguración del mapa criminal de Rosario. Los Menores es un nuevo clan que emerge para ocupar el lugar de Los Monos. Su referente es Matías Gazzani, uno de los prófugos más buscados del país, por quien el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad nacional ofrecen una recompensa de $60.000.000.

Los Menores tuvo sus inicios en abril de 2020 en el barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste de Rosario. Desde allí comenzaron a expandirse hacia otros puntos de la ciudad, desplazando a través del ejercicio de la violencia a dealers que respondían a otras organizaciones. La banda se hizo visible a partir del crimen del exjefe de la barra de Rosario Central, Andrés Bracamonte, ocurrido el 9 de noviembre de 2024, asesinato que marcó un punto de inflexión en el control del territorio y la hinchada canalla.

Los Menores operan bajo el liderazgo de Gazzani, quien permanece prófugo y es una especie de fantasma, y su lugarteniente Lisandro Contreras, detenido en diciembre de 2024 en el country San Sebastián, de Tigre. La organización estableció alianzas con mandos medios de Los Monos que están presos en cárceles federales, formando una especie de cooperativa narco en expansión.