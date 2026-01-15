Batalla campal en plena avenida de La Plata tras la denuncia por el robo de un celular

Una batalla campal se desató entre dos grupos de jóvenes en la intersección de las avenidas 7 y 50, en La Plata y terminó con la intervención de la Guardia Urbana Municipal y la demora de seis personas, luego de que la discusión por un presunto hurto de un celular derivara en golpes frente a los autos que circulaban por la zona.

El episodio comenzó a la salida de un boliche, donde uno de los grupos acusó al otro de haber robado un teléfono durante la madrugada. Según consta en el material registrado por el 911 local, la discusión escaló cuando los jóvenes se enfrentaron en plena avenida, en medio del tránsito, mientras intentaban resolver la disputa a golpes.

Las imágenes muestran cómo la pelea se desarrolló durante varios minutos y cómo algunos de los involucrados se desplazaron entre los autos que pasaban por el lugar. En un momento, un conductor frenó de golpe para evitar embestir a parte del grupo, lo que generó un momento de tensión adicional.

Pelea en plena avenida de La Plata tras la denuncia por el robo de un celular

La intervención de la Guardia Urbana Municipal permitió dispersar a los jóvenes y frenar la confrontación.

Los agentes demoraron a cinco varones y a una mujer, quienes fueron trasladados a la comisaría para ser identificados. En las fotografías oficiales se observa a los sospechosos de espaldas, acompañados por personal policial.

Agentes de seguridad con tres de los jóvenes demorados después del enfrentamiento ocurrido a la salida de un boliche del centro platense Municipio de La Plata

Tras la requisa, el personal de seguridad no encontró el celular denunciado como robado ni tampoco armas blancas entre las pertenencias de los jóvenes. De acuerdo con el parte, ninguno de los demorados presentaba lesiones de gravedad.

El procedimiento finalizó en la seccional, donde se labraron las actuaciones correspondientes y se informó lo sucedido a la fiscalía de turno.

Las autoridades municipales indicaron que el operativo se dio en el marco de los despliegues habituales de control nocturno en la zona del centro platense.