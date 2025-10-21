Belgrano: desalojaron una casa que estaba usurpada desde hacía siete años

La Policía de la Ciudad recuperó este martes por la mañana una casa en el barrio porteño de Belgrano que estuvo usurpada durante los últimos siete años.

La propiedad está ubicada en Amenábar 2248, a dos cuadras y media de la avenida Cabildo. El operativo, en el que participaron la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio y la Red de Atención, incluyó también la clausura de dos entradas vecinas, que no tenían numeración.

La orden de desalojo fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°3, a cargo del juez Sebastián Francisco Font.

Según el gobierno de la Ciudad, este desalojo es el número 462 desde el inicio de la gestión de Jorge Macri.

“Vamos a seguir garantizando que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad. Los porteños merecen vivir con seguridad y tranquilidad”, sostuvo el jefe de gobierno porteño.

Tras el desalojo, Macri publicó en X un video en que aparecían miembros de la policía custodiado la puerta del inmueble y luego ingresado a él.

En la Ciudad, la propiedad privada se respeta. pic.twitter.com/Xi76ifQwbu — Jorge Macri (@jorgemacri) October 21, 2025

En un comunicado GCBA explicó que estos operativos están destinados a proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y llevar tranquilidad a los vecinos.

Megaoperativos

Además, desde GCBA especificaron que se recuperaron sitios históricos que estuvieron ocupados por décadas. “También fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución y en San Telmo. Y más recientemente un PH en la avenida San Juan, a dos cuadras de la 9 de Julio, y un gran galpón donde funcionó el mercado frigorífico Canning, que estaba tomado desde hacía más de una década en Palermo”, precisaron.

En esta línea, sostuvieron que estos desalojos se suman a los 11 megaoperativos para expulsar a unos “17 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra” y a la desarticulación de “las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso, y la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro.