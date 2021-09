Bolivia: una argentina dejó a su hijo de 2 años en un hostel y estuvo una semana desaparecida

Una joven argentina de 23 años estaba desaparecida en La Paz, Bolivia, y fue encontrada el pasado lunes en horas de la tarde, según informaron sus allegados. Se trata de Naiara Durán, del partido bonaerense de San Pedro, quien viajaba desde octubre de 2020 con su hijo de dos años. La semana pasada, dejó al niño en un hostel y recién hace pocas horas se pudieron reencontrar.

Si bien Durán se comunicaba con frecuencia con su familia vía Facebook, que se encontraba en la Argentina, hace varios días habían perdido la comunicación. Desde Bolivia, una persona llamada Gladys alertó a sus parientes que la mujer se había ido del hostel sin su hijo, pero la acompañaba un hombre de Rosario. En tanto, el niño había quedado a cargo de las autoridades del país vecino, que lo resguardaron en una guardería.

Tras recibir la información, la madre, un tío y el marido de la abuela de la joven emprendieron el viaje hacia Bolivia para recuperar al menor y colaborar en la búsqueda. El pasado lunes, en horas del mediodía, el niño ya se había reencontrado con su familia. Aún deben tramitar la recuperación formal del hijo de Durán para poder regresar a la Argentina.

Su familia aclaró que ya había contado con atención y que esta sería otra recaída. También advirtió la importancia de contar con espacios de contención y rehabilitación integral para personas con este tipo de patologías.

Desde Rosario, la joven viajó con un hombre identificado como Mario. Ambos fueron a Córdoba, Salta, y Jujuy. Desde La Quiaca cruzaron a Villazón, en Bolivia. De ahí se dirigieron a La Paz, destino donde desapareció.

Según la familia de la chica, ambos atraviesan problemas de adicciones. La abuela de la joven le dijo al medio La Opinión que él vendió el celular de Durán para poder comprar drogas. “No hay una persona con la que haya hablado que no me haya dicho que es una porquería de tipo, que usa a las mujeres”, sostuvo Elsa Romero, la abuela de la joven, en diálogo con el medio local.

Un mes atrás, Durán estuvo dos semanas sin contactarse con sus allegados en la Argentina. Para el cumpleaños del menor, en julio pasado, la familia le había hecho llegar dinero para la torta, que el chico habría tomado para la compra de sustancias, según indicó el medio de San Pedro.

En aquel entonces, ella tranquilizó a sus allegados y les dijo que estaba bien. Sin embargo, todo cambió cuando, hace una semana, le comentó a su tía sus intenciones de regresar a San Pedro a causa de una pelea con su compañero de viaje. Así, le pidió que la fueran a buscar a La Quiaca, en Jujuy. Esa fue la última comunicación con la familia, que despertó la preocupación.

“Una mujer se conectó conmigo y me dijo que estaba fumando pasta base y que estaba pesando 30 kilos, que la vayamos a buscar”, comentó, angustiada, la abuela de Durán.

“Hay que entender que estamos hablando de una chica que tiene un problema de adicciones, que hay que ayudarla, tiene que haber un centro donde se puedan tratar estos problemas porque Naiara es una de las miles de chicas que están así”, agregaron miembros de su familia.

LA NACION

