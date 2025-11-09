Brutal entradera: asesinaron a golpes a un hombre durante un robo en su casa

Un hombre de 59 años fue asesinado en su casa luego de una brutal entradera de la que fue víctima junto a su hijo, que logró sobrevivir y dar aviso a la policía del ataque que habían sufrido cerca de la medianoche del sábado.

Miguel Elías Hemadi fue asesinado a golpes en su vivienda de la ciudad santafesina de Pérez, que pertenece al departamento de Rosario, durante el violento robo en el que también resultó herido su hijo, de 21 años.

Los asesinos escaparon con una camioneta Volkswagen Saveiro y se llevaron un teléfono celular de las víctimas, que luego fue localizado por su GPS en la ciudad de Rosario. La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, quien ordenó peritajes en el domicilio y la realización de la autopsia.

El hecho ocurrió en las últimas horas de ayer en una casa situada en Juan XXIII al 800, entre Moreno y Güemes, en una zona de viviendas bajas rodeadas de predios sindicales, como los campings de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Según el relato del hijo de la víctima sobreviviente, varios hombres ingresaron de forma violenta al domicilio, golpearon a ambos y se llevaron pertenencias antes de huir.

Cuando los agentes del comando radioeléctrico llegaron al lugar, alertados por un llamado al 911 que informaba sobre un pedido de auxilio, encontraron al joven junto al cuerpo sin vida de su padre. El personal médico que arribó poco después constató que Hemadi había fallecido como consecuencia de los golpes recibidos.

El fiscal Ferlazzo dispuso que el cuerpo fuera trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia, con el objetivo de establecer con precisión las causas del fallecimiento. También ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que realizó peritajes en el domicilio y comenzó a recolectar pruebas.

Una de las medidas incluyó el rastreo del celular robado, que fue geolocalizado en calle Tarragona al 1200 bis, en Rosario. Según fuentes oficiales, el dispositivo apareció en un pasillo que había sido denunciado como presunto punto de venta de drogas. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y trabajan para reconstruir la secuencia del ataque.

Según el relato del joven de 21 años, los agresores ingresaron por la fuerza, golpearon a las víctimas y sustrajeron elementos de valor. El relato del hijo de Hemadi es considerado clave para avanzar en la identificación de los responsables. Además, se analiza material de cámaras de seguridad de la zona que podría aportar datos relevantes.

De acuerdo con fuentes de la causa, Hemadi había sufrido un episodio similar la semana anterior en su casa, en el que también fue agredido físicamente y recibió golpes en la cabeza que requirieron atención médica. Los investigadores intentan determinar si ambos hechos están vinculados.

La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo. El fiscal Ferlazzo continúa al frente de la investigación, que se encuentra en etapa preliminar. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados.