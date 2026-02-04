Brutal golpiza: murió el hombre que fue atacado por su sobrino con un bate de béisbol en Pilar

Una escena de extrema violencia se registró en el partido bonaerense de Pilar cuando un joven atacó con un bate de béisbol a su tío. La víctima intentó defenderse y quiso escapar por la vereda, pero se tropezó y el criminal aprovechó para rematarlo de un golpe en la cabeza. La persona fue trasladada al hospital local, adonde se le diagnosticó un cuadro crítico que derivó en la muerte cerebral y la certificación de su fallecimiento este lunes.

El episodio ocurrió el viernes a la noche en la intersección de Batalla de Pago Largo y Santa María, en el barrio William Morris, de la localidad de Manuel Alberdi. Según la reconstrucción del hecho, el asesino, identificado como Jeremías Benítez, de 23 años, comenzó a agredir a su tío, Leandro Javier Cejas, de 34, luego de una discusión familiar relacionada con una propiedad.

Todo inició por una disputa que lleva años en torno a un terreno situado en Batalla de Pago Largo al 400, donde la víctima vivía junto a su madre, quien tiempo atrás decidió cederle parte del lote a su otro hijo, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

FDownloader.Net AQNymmyi2U2JDS9hN4OFplOU7M2lzsKSKOFYM54YmpGhjdiJDOQLNJimnDHxCzrt20CX318aWhPOSN1QxBdwUK7GcmN98gBYYmCfqJw7839JkA 720p (HD)

El hermano de Leandro decidió mudarse allí con su esposa y sus tres hijos, entre ellos, Jeremías. El autor material del crimen habría iniciado la disputa y habría insistido, a pesar de que su tío le advirtió que no quería entrar en una pelea.

En ese momento, el joven ingresó a su domicilio, tomó el bate y luego salió para comenzar a agredir a Cejas. El enfrentamiento siguió hasta la esquina y producto de los golpes el hombre cayó en una zanja.

En las imágenes de video que trascendieron se observa cómo Benítez le dio un golpe desde atrás, con furia, de lleno en la cabeza. A pesar de la caída, continuó con su ensañamiento y prosiguió con el ataque mientras la víctima estaba en el piso, indefensa.

El terreno que causó la disputa Google Maps

El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital Central de Pilar en gravísimo estado. Tras dos días de internación, y sin ningún signo de mejora, Cejas falleció el lunes a la tarde.

El atacante, de 23 años, fue detenido el mismo viernes, cuando intentaba fugarse junto a su padre en un auto. Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires los interceptaron en una estación de servicio situada en la autopista Panamericana y Ruta 26. La causa, caratulada ahora como homicidio simple, quedó a cargo del fiscal Raúl Casal, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Pilar.

Producto de la investigación se realizaron allanamientos en el domicilio con el fin de incorporar más pruebas. En el lugar de los hechos lograron hallar una parte del bate, que se partió por la fuerza utilizada por el asesino. Según fuentes cercanas a la causa consultadas por LA NACION, el criminal se negó a declarar.

“No van a caminar en paz. ¡Justicia por Leandro! ¡Esto no va a quedar así! Una por una la van a pagar. Falta el asesino principal homicidas de mierda “, posteó en sus redes sociales la hermana de la víctima, Celina Cejas, junto a una foto con la presunta familia del asesino. “Esta gente se tiene que ir del barrio”, agregó en uno de los comentarios.

Cejas, a la izquierda, junto a uno de sus amigos durante la última Navidad Facebook

“Amigo te voy a extrañar. ¡Que triste final! Esa foto fue en la última Navidad, que nos cagamos de risa, como siempre. Esa noche me dejaste tu alegría. ¡Lamento mucho todo esto!“, escribió Maximiliano Farías, uno de sus amigos, en Facebook.