El desgarrador relato de la mamá de los niños que murieron intoxicados por monóxido de carbono en Devoto

Soledad, la madre de los dos pequeños de 2 y 4 años que perdieron la vida por la inhalación de monóxido de carbono en su hogar de Villa Devoto, expresó su profundo dolor. “Estoy en crisis, estoy destruida”, manifestó la mujer, quien además detalló que residían en ese departamento desde el mes de septiembre bajo un contrato de alquiler.

Según las investigaciones preliminares realizadas tras el incidente, la tragedia se habría originado por un desperfecto en el sistema de evacuación de gases del calefón, lo que provocó una acumulación mortal de monóxido de carbono en el ambiente. Al respecto, Soledad aclaró que el problema no provino de la cocina. “El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado”, precisó, en diálogo con TN.

En sus declaraciones, la madre también dedicó palabras de afecto hacia la joven de 32 años que trabajaba como niñera y que también falleció en el lugar. “La niñera era un angelito, los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos. Iban a la plaza los nenes, mis angelitos, dijo.

El trágico hecho tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Mercedes al 4400. Fue la propia madre quien, al regresar de su jornada laboral, descubrió a sus hijos y a la cuidadora inconscientes. Tras su desesperado aviso al 911, acudieron al sitio Bomberos de la Ciudad y el SAME.

Los médicos confirmaron el deceso de la niñera en la vivienda. Por su parte, los dos menores fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde se constató su fallecimiento poco tiempo después.

La causa judicial fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está bajo la responsabilidad de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, liderada por el fiscal Marcelo Roma. Como medida de seguridad, la empresa Metrogas procedió a interrumpir el suministro eléctrico y de gas en el edificio para realizar las inspecciones correspondientes.

Qué es una intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por monóxido de carbono se produce cuando una persona inhala este gas tóxico, invisible e inodoro, generado por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas natural, leña, carbón o nafta. Al no tener color, olor ni sabor, su presencia resulta difícil de detectar sin dispositivos específicos.

El monóxido de carbono ingresa al organismo a través de la respiración y pasa rápidamente a la sangre. Allí se une a la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno, con una afinidad mucho mayor que la de este último. Como consecuencia, reduce de manera drástica el suministro de oxígeno a los órganos y tejidos, lo que puede provocar desde síntomas leves hasta la muerte.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos y somnolencia. En exposiciones más prolongadas o a concentraciones elevadas, puede causar desorientación, pérdida del conocimiento, convulsiones, daño neurológico irreversible y paro cardiorrespiratorio. Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades cardíacas o respiratorias presentan mayor riesgo.

Las intoxicaciones suelen producirse en ambientes cerrados o mal ventilados, especialmente durante los meses de frío, cuando se intensifica el uso de estufas, calefones, hornos u otros artefactos defectuosos o mal instalados. También pueden originarse por obstrucción de salidas de gases o por fallas en los sistemas de ventilación.