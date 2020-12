Buzos de la Prefectura, esta tarde, en la búsqueda del chico de 23 años que desapareció en las aguas de la laguna del barrio Vistas, del complejo Puertos del Lago, de Escobar Crédito: Prensa Prefectura

Buzos de la Prefectura Naval Argentina, patrullas terrestres y embarcaciones rastrillan la laguna del barrio Vistas, en el complejo Puertos del Lago, de Escobar, para hallar al joven de 23 años que anteayer desapareció en el espejo de agua cuando el kayak en el que navegaba con un amigo dio una vuelta de campana.

Según confiaron a LA NACION fuentes ligadas al caso, en un operativo coordinado con la policía bonaerense, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Escobar, la Prefectura desplegó motos de agua y móviles terrestres con personal del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental para intensificar el rastreo en la laguna central de Puertos del Lago, que tiene unas 200 hectáreas de extensión y que, en la zona del siniestro, tiene entre diez y quince metros de profundidad y un lecho fangoso en el que los buzos, ayer, se enterraban casi hasta las rodillas,

El joven estaba de visita en Vistas, en la casa de un amigo, hijo de la pareja de la propietaria de la casa del lote 3. El viernes, aproximadamente a las 18, salieron a navegar en kayak, sin llevar puestos los chalecos salvavidas. El bote se dio vuelta y ambos cayeron al agua; uno logró salir a la superficie, el otro, no. La dueña de la propiedad, que estaba en la Costa atlántica y regresó en cuanto fue notificada de la tragedia, afirmó que en la vivienda no había ninguna fiesta clandestina ni mayor cantidad de personas que las permitidas.

Ayer, la "Asociación Vecinal Puertos", que administra el complejo situado en el kilómetro 45 de la ruta 9, emitió un comunicado para los vecinos en el que dio por muerto al joven, aunque no habían podido ubicar el punto exacto en el que cayó al agua y pese a que el cuerpo todavía no pudo ser rescatado.

"Una guardavidas del equipo de Puertos fue la que ayer, arriesgándose cuando ya había poca luz, se introdujo al lago y detectó la que sería la ubicación del joven fallecido. Dio inmediato aviso a las fuerzas de seguridad, que deben ser las que realicen la extracción del cuerpo", señalaron en el comunicado.

"Rogamos paciencia a todos los vecinos ante este doloroso evento. Los procedimientos que se están llevando a cabo son técnicamente complejos por el lodo del fondo del lago y tienen también tiempos que regula la Justicia. Como es lógico, las familias involucradas viven estas horas con especial angustia. Tanto la familia del joven fallecido, que está desde anoche en Puertos, acompañada por personal del barrio y de las fuerzas de seguridad, como la familia a cuya casa había concurrido invitado el joven fallecido, amigo de uno de sus integrantes", indicaron los administradores del barrio cerrado.

Entre los vecinos del complejo se encuentra el intendente local, Ariel Sujarchuk, que desde el viernes a la noche asiste en el operativo y envió mensajes a sus vecinos para explicar las novedades del caso, según pudo reconstruir este medio.

El joven desaparecido se llama Guido -no trascendió su apellido-, tiene 23 años y vive en el barrio porteño de Caballito. Sus familiares más cercanos llegaron al country para monitorear de cerca la búsqueda, que hasta ahora no arrojó resultados positivos.

En el momento de la desaparición, la dueña de la casa, llamada Débora, no estaba en la propiedad ni en Escobar. Incluso, se enteró a través del chat de WhatsApp de vecinos que algo había ocurrido con personas que visitaban su casa. "Hola, soy Débora, del lote 3. No me encuentro en mi casa, estuve toda la semana en la costa. Me estoy enterando de todo ahora. En Seguridad dejé estrictamente pedido que me llamen por cada persona que ingresaba a mi casa", señaló en uno de los audios que reenvió a sus vecinos el viernes al atardecer.

Y continuó: "Hasta lo último que supe solo había cinco o seis personas en mi casa. El hijo de mi marido, su novia, sobrinos de mi marido y algún que otro amigo. Pero no más de seis personas. Estoy viajando para allá para ver qué está pasando. Si alguien tiene otro dato, por favor, que me informe".

"En mi casa no estaban autorizadas las fiestas. Llamé día por día a Seguridad para ver si estaba todo bien en mi casa. Ninguno me dijo que estaba la música alta y, mucho menos, que había una fiesta en mi casa. Por eso, estoy sorprendida, no sé qué fue lo que pasó", remarcó la mujer en otro mensaje.

