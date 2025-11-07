Qué se sabe de la mujer baleada en Escobar y cómo sigue la investigación hoy, viernes 7 de noviembre

Una mujer, identificada como Ana Marquis, navegaba el domingo por la tarde en una lancha junto a su marido y dos matrimonios en el Arroyo Correntino -que va desde el Río Paraná hacia el Río Luján-, en Escobar, cuando recibió un balazo en el pulmón de un arma calibre 22.

Tras la agresión, Ana fue llevada a la costa, donde los esperaba una ambulancia. Fue trasladada al Hospital de Escobar, donde fue estabilizada y, luego, derivada al Sanatorio Otamendi. Allí, fue intervenida quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva.

LN+ fue hasta el lugar de los hechos y conversó con Martín, marido de la víctima, para reconstruir la secuencia que casi termina con la vida de la mujer.

Martin, marido de la mujer baleada en Escobar

“Fue tipo seis de la tarde. En ese momento Ana dice: ‘Me pegó algo, me falta el aire’. Después vimos las manchas de sangre, no entendíamos nada”, dijo Martín, marido de la mujer baleada. Según su relato, tanto él como el resto de los tripulantes tardaron varios minutos en percatarse que se trataba de una herida de arma de fuego.

“Cuando los médicos nos lo confirmaron, nos quedamos en shock. Al parecer se trata de una bala de calibre 22. Un arma que, si el disparo le daba en el cuello o la cabeza, la mataba”, añadió el hombre. El impacto fue a la altura del omóplato de la mujer.

Cómo es la zona donde la mujer fue baleada en Escobar

Martín contó al mismo medio que fueron varios disparos pero, “por suerte” -según sus palabras-, solo impactó uno.

“Salieron todos de una zona en la que hay varias casillas donde viven isleños”, indicó, consultado acerca de cómo es la zona en que su esposa fue baleada el domingo.

Denuncia

El mismo día del hecho, los testigos a bordo de la lancha realizaron la denuncia. El fiscal caratuló la causa como tentativa de homicidio en la UFI N°5 de Escobar y las autoridades policiales investigan para encontrar al isleño que disparó.

“Es un arroyo de mucha circulación. Están los barrios náuticos, puertos y es un paso obligado para ir al Paraná porque lo vincula con el Luján. En ese momento pasamos nosotros y nos tocó. Después aparecieron testimonios que en ese lugar había un hombre que amenazaba y te decía que te iba a matar, alguien que le molesta que pasen navegando por la puerta de su casa”, aseguró Martín.

El plan inicial de navegación

Martín, esposo de la mujer baleada, también contó que el plan inicial incluía a dos hijos de uno de los matrimonios, pero que finalmente descartaron que formaran parte del viaje por la capacidad de la lancha.

“Es un lugar donde pasan lanchas escolares, hay gente haciendo deportes como kayak. Es una locura, no resiste análisis lógico. Estamos hablando de una persona desequilibrada. Por eso, es muy importante que actúen, lo encuentren y que esto termine”, concluyó.

Cuál es la hipótesis del caso

Al hablar sobre la hipótesis del caso, Martín brindó detalles de lo que podría haber motivado esta acción, que por una cuestión de centímetros no terminó en tragedia.

En ese marco, dejó entrever que “puede ser o porque les molesta el ruido de las lanchas, o por temor a que le dañen los botes pesqueros, que tienen estacionados en esa parte”.

Operativo en el río para encontrar al tirador

Un comando de operaciones busca al tirador de Escobar

Amplio despliegue de distintas fuerzas de seguridad para participar del operativo

Fuerzas de seguridad participan del operativo en Escobar

Personal de distintas fuerzas de seguridad se acercaron hasta el lugar de los hechos para participar del operativo de búsqueda del tirador y su vivienda, desde donde habría disparado el domingo por la tarde.