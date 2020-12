Escobar: desapareció un joven mientras remaba en kayak en un country

Escobar: desapareció un joven mientras remaba en un Kayak en un country Crédito: Twitter

José María Costa 12 de diciembre de 2020 • 15:14

El fin de semana comenzó convulsionado en el tranquilo barrio cerrado Puertos del Lago, en Escobar, donde un joven que remaba en un kayak cayó al agua y está desaparecido desde anoche.

Según contaron a LA NACION vecinos del barrio, que cuenta con una imponente laguna central de más de 200 hectáreas, el joven desaparecido había ido de visita a una casa en el lote 3, por invitación del hijo de la pareja dueña.

"Es una casa, lote 3 del barrio Vistas, donde la señora se fue a la costa. Quedó el chico que es hijo de su marido y no de ella. El chico invitó amigos y salieron en kayak a eso de las 18 de ayer. No tenían chalecos salvavidas. Se les dio vuelta y uno quedó atrapado abajo. Estaban en la laguna acá del barrio, que tiene unos 15 metros de profundidad, no la central que es aún más profunda", resumió un vecino ante este medio.

Esta mañana, la "Asociación Vecinal Puertos", que administra el complejo situado en el kilómetro 45 de la ruta 9, emitió un comunicado para los vecinos en el que da por muerto al joven. Sin embargo, detalla que aún no se pudo rescatar el cuerpo del joven que cayó al agua. Y tampoco ubicar exactamente dónde estaría.

"Lamentamos informar que aún no han sido exitosas las tareas para sacar del agua el cuerpo del joven fallecido anoche en el lago del barrio Vistas. De las mismas están participando fuerzas de seguridad conducidas por la justicia local, y con toda la colaboración de nuestros equipos", comienza el comunicado.

La administración agrega: "Una guardavidas del equipo de Puertos fue la que ayer, arriesgándose cuando ya había poca luz, se introdujo al lago y detectó la que sería la ubicación del joven fallecido. Dio inmediato aviso a las fuerzas de seguridad, que deben ser las que realicen la extracción del cuerpo".

"En el caso está interviniendo la Fiscalía local, que es la que conduce todo el operativo. Participa personal policial, de bomberos y de Prefectura", indicaron los administradores del desarrollo, que cuenta con 20 barrios interconectados por la laguna, y agregaron: "Durante la noche, con la ayuda de un reflector, un equipo de buzos de las fuerzas de seguridad siguió intentando extraer el cuerpo del agua, infructuosamente. Hoy por la mañana, la guardavidas de nuestro equipo volvió a marcar el lugar donde había detectado el bulto sumergido. Con la ayuda de un dron, y con la presencia de más buzos, desde el amanecer de hoy se reforzó el operativo de extracción".

En el documento también pidieron: "Rogamos paciencia a todos los vecinos ante este doloroso evento. Los procedimientos que se están llevando a cabo son técnicamente complejos por el lodo del fondo del lago y tienen también tiempos que regula la justicia".

"Como es lógico, las familias involucradas viven estas horas con especial angustia. Tanto la familia del joven fallecido, que está desde anoche en Puertos, acompañada por personal del barrio y de las fuerzas de seguridad, como la familia a cuya casa había concurrido invitado el joven fallecido, amigo de uno de sus integrantes", indicaron los administradores del barrio cerrado.

Para cerrar la comunicación, dijeron: "Reiteramos que lamentamos profundamente el accidente sucedido, que acompañamos a ambas familias atravesadas por el dolor, y trabajamos con todos nuestros recursos para resolver el caso".

Entre los vecinos del complejo se encuentra el intendente local, Ariel Sujarchuk, que desde anoche asiste en el operativo y envió mensajes a sus vecinos para explicar las novedades del caso, según pudo reconstruir este medio.

En los audios del dirigente del Frente de Todos, además de detallar cómo se llevaba adelante el operativo de búsqueda, solicitaba a los vecinos que no se acerquen a la zona o intenten ayudar en la búsqueda del cuerpo.

En tanto, al conocer la noticia, la dueña de la casa regresó desde la costa bonaerense al domicilio en el que se encontraba el hijo de su pareja junto a la novia y un grupo de amigos.

